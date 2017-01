Referendum: Il “No” di una Italia ormai stanca

di Vicky Amendolia

Parliamoci chiaro, quanti dei cittadini che sono andati a votare hanno realmente capito in cosa consistessero dal punto di vista tecnico-giuridico le modifiche costituzionali ammannite dalla bella Boschi e company? Con molta generosità attribuirei un 5% a questa eventualità.

E il resto, con quale criterio ha fatto la propria scelta? Veramente qualcuno può con onestà sostenere che la minoranza del “SI” significa consenso elettorale per Renzi? Sgarbi, che con quella bocca può dire ciò vuole, l’ha fatto, seguito a ruota da chi non vedeva l’ora di dire una scempiaggine del genere ma non aveva avuto il coraggio di farlo: ma dall’irrefrenabile Vittorio si può comprendere, perché è nella natura narcisistica del personaggio stupire con effetti speciali ed ad ogni costo gli astanti, sparandone sempre di più grosse per impinguare lo share televisivo.

Ovviamente nella minoranza del “SI” c’erano i fedelissimi del Premier, pronti al plauso di qualunque baggianata lui e i suoi dicano o facciano, ma c’erano anche (e per lo più) coloro che, non avendo percepito quale terribile e inesorabile deriva autoritaria rappresentassero quelle modifiche costituzionali, hanno creduto e sperato ingenuamente che potesse davvero costituire un movimento verso il cambiamento, tra la melma immota del mondo politico – amministrativo: “cambiamento fatto male sì (moltissimi l’hanno riconosciuto apertamente), ma pur sempre cambiamento”; la maggioranza del “NO” è stata costituita da quelli che, a prescindere da qualunque suggerimento partitico, avendo capito “la suonata” e il peso specifico del Premier, non si sono fidati di lui e hanno, a buon motivo, pensato che se questa modifica costituzionale proveniva da questo tipo di masnada governativa raffazzonata, incapace e impreparata, sicuramente avrebbe fatto danno all’Italia (e così sarebbe stato).

La costante presenza televisiva di Renzi, il suo girovagare a più non posso insieme alla “fatina delle meraviglie” Boschi (accolto pressocchè dovunque con proteste e fischi di cui le fonti d’informazione hanno ben poco parlato), le sue solenni e sconclusionate promesse (compresa la solita della realizzazione del Ponte sullo Stretto), le sue minacce nulla hanno potuto contro lo scontento ormai stratificato degli italiani, stanchi e stufi di essere presi per i fondelli dal rinnovatore di turno che fa finta di cambiare per non cambiare nulla con il consueto fine di assicurare ancor di più il Potere e la sua gestione in mano a pochi.

Ma la maggioranza degli italiani non è stata così ingenua e la vittoria del “NO” non è stata affatto determinata dall’influenza dei vari altri partiti, se non in minima parte e ne fa piena prova l’enorme affluenza alle urne che non si vedeva più da molto tempo, soprattutto in Sicilia e in Sardegna, terre che l’Italia non riconosce come proprie figlie, a giudicare da come sono depredate, abbandonate a se stesse e vilipese (non penserà mica Salvini che i siciliani si siano lasciati convincere dalle sue scomposte e generiche performance da arringapopolo?).

Sono gli italiani i veri vincitori di questo referendum. La popolazione ha vinto perché è riuscita a liberarsi dall’apatia e con uno scatto di orgoglio ha lanciato un segnale forte a tutti indistintamente i politici italiani, recandosi in massa alle urne, e i politici sbagliano nel far finta di non capire la vera essenza di questo fenomeno.

La gente è stanca della povertà; è stanca di vedere i propri figli andare via all’estero in cerca di fortuna perché in Italia non c’è lavoro in quanto le aziende sono costrette a sopravvivere o a chiudere i battenti soffocate da tassazioni e fardelli tali da uccidere l’economia e che fanno dello Stato un socio di maggioranza grifagno e maledetto; è stanca di vedere le migliori aziende andare ad impiantare fuori dall’Italia i propri stabilimenti per essere competitive e non morire; è stanca di vedere il caos, lo sfascio e l’approssimazione in ogni settore della vita sociale ed economica, dovuti a scelte assurde fatte da gente inetta e incompetente quando non in malafede; è stanca delle scelte buoniste di favorire l’invasione dell’Italia da parte di extracomunitari clandestini (da non confondere con i profughi); è stanca di un’Europa nella quale l’Italia è un vaso di coccio tra vasi di ferro.

La gente, infine, non ne può più dei vari partiti e partitini, di essere presa in giro da pseudo rottamatori dell’ultima ora, da imbonitori di piazza, da professoroni servi del potere economico-finanziario d’oltre oceano, da residui bellici che continuano a tirare le fila dei vari burattini di turno da dietro un fraterno grembiulino: se chi andrà al Governo non ha capito ciò o farà finta di non capirlo, il momento della stabilità e del benessere per l’Italia sarà ancora molto lontano, solo che forse adesso gli Italiani potrebbero non essere più disponibili a starsene quieti ad aspettare la manna dal cielo.