Reddito di inclusione, ancora lontani da livelli di vita accettabili

“Ce lo chiede l’Europa“. Dietro questo paravento, negli ultimi decenni, si sono consumate innumerevoli stangate ai danni degli italiani. Da ieri, il pretesto è tornato utile per fare finalmente del bene. Lo Stivale era infatti l’unico Paese dell’Unione europea sprovvisto del cosiddetto reddito di cittadinanza. Lacuna colmata grazie all’approvazione del disegno di legge delega per il contrasto alla povertà e, al suo interno, del reddito di inclusione (Rei). Un’operazione da quattro miliardi di euro stanziati per due anni, a favore di circa 400mila famiglie, che al momento prevede un assegno mensile da non oltre 400 euro. Meglio di un pugno in un occhio, sicuramente. Ma, come canterebbe qualcuno, e come da tempo contesta il Movimento 5 stelle, si può dare di più.

Secondo l’agenzia Ansa, lo Stato spenderà due miliardi quest’anno e altrettanti il prossimo per andare incontro alle esigenze di quattro milioni di persone. Circa 400mila famiglie comprendenti 800mila minori. La misura riguarda chi ha un Isee personale che non superi i tremila euro l’anno e aderisce a un progetto personalizzato di inclusione. Potranno beneficiarne pure gli stranieri residenti da almeno cinque anni. La priorità verrà data alle famiglie con minori; disabili; over 55 disoccupati; donne in gravidanza.

Il Rei – come spiega l’Adnkronos – “è una misura varata per assicurare il sostegno economico in modo progressivo a tutte le famiglie che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta, a partire dei nuclei con bambini. Oggi si stima che le famiglie che vivono in tale condizione siano circa 400mila unità, pari a un milione e 770mila individui. La delega prevede anche il riordino di altre prestazioni assistenziali come la vecchia carta sociale per minori e l’assegno di disoccupazione Asdi, in modo tale da ridistribuire le risorse a disposizione per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari”.

Il reddito di inclusione, precisa sempre l’Adnkronos – “andrà a sostituire il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva), una misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico, condizionata all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, in favore delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico. Oggi il Sia ammonta a 400 euro al mese, ma l’importo per il reddito di inclusione potrebbe aumentare”. L’aumento dovrebbe avvenire progressivamente: “Ogni nucleo familiare riceverà mensilmente la somma necessaria a colmare la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito disponibile. L’importo del ‘bonus’ erogato verrà calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare rispettando il principio guida del provvedimento: raggiungere un livello di vita minimamente accettabile“.

Ma quale livello di vita può definirsi accettabile percependo 400 euro mensili, in tutto 4.800 euro l’anno, più altri redditi che non superino in ogni caso i tremila euro? Proprio questa è la critica che da tantissimo tempo muovono i pentastellati. Si ricordi, nel giugno dello scorso anno, l’intervento della senatrice Nunzia Catalfo, vicepresidente della commissione lavoro di palazzo Madama e prima firmataria del disegno di legge del M5s sul reddito di cittadinanza, convinta che gli italiani interessati debbano essere bel 10 milioni, un sesto della popolazione: “Se Padoan afferma che il governo non è in grado di trovare 14,9 miliardi, ovvero, soltanto il 2% della spesa dello Stato per introdurre una misura come il reddito di cittadinanza, allora devono andare a casa. Non possiamo, infatti, dimenticare che sempre questo governo ha invece trovato quasi il doppio del costo del reddito di cittadinanza per tre misure del tutto inefficaci come quella degli 80 euro che è costata 10 miliardi, gli sgravi del Jobs Act che sono costati 12 miliardi e il contributo per garanzia giovani che è costato ben 1,5 miliardi. Tutte queste misure si sono rilevate del tutto insufficienti sia per far riprendere l’economica che per far riprendere il mercato del lavoro. Dovrebbero semplicemente vergognarsi”.

Per chiudere il cerchio, si ricordino i dati Istat pubblicati lo scorso anno. Nel 2015 le famiglie residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta sarebbero state un milione 582mila. Gli individui, quattro milioni 598mila.

La storia, in ogni caso, è quella solita del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. A chi vive sotto la soglia di povertà l’ardua sentenza.