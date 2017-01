Razzismo e Padania indipendente, ecco il vero volto di Salvini “il costituzionalista”

Matteo Salvini diserta ancora una volta le consultazioni con il capo dello Stato. Lo aveva già fatto nel febbraio 2014, con Giorgio Napolitano presidente, pochi giorni prima che Mattei Renzi diventasse premier. Eppure, in presenza di una conclamata crisi di governo, come quella di natura extraparlamentare in corso, la prassi costituzionale vuole che sia il Quirinale ad ascoltare i vertici delle Camere, gli ex presidenti della Repubblica e i partiti, per verificare l’eventuale presenza di una nuova maggioranza, procedere alla nomina del presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei ministri. Questo, almeno, prevede l’articolo 92 della Carta del 1948. Ma il neo paladino della Costituzione e della democrazia, di certi valori, ha sempre masticato poco. Come insegna la sua storia da secessionista.

La carriera politica dell’europarlamentare è intimamente legata all’epopea del Carroccio. Dal 1998 al 2004 è segretario provinciale della Lega Nord Milano. Della Lega Lombarda, al 2012 al 2013. Il 15 dicembre del 2013 succede a Umberto Bossi nel ruolo di segretario federale della Lega nord. A livello amministrativo, sempre con il Carroccio, è consigliere comunale di Milano. Europarlamentare dal 2004 al 2006 e dal 2009 a tutt’oggi, tra il 2008 e il 2009 siede a Montecitorio.

Tuttavia, a dispetto di una così lunga militanza nelle istituzioni e di una così strenua difesa della Costituzione nel corso della campagna che ha preceduto il referendum dello scorso 4 dicembre, non ha mai dimostrato di essere particolarmente incline al rispetto di certi valori. Meno di un mese fa, il 13 novembre, a Firenze, proprio durante una manifestazione contro la riforma promossa dal segretario del Partito democratico e approvata a maggioranza dal Parlamento, annuncia una controriforma che preveda “l’elezione diretta del presidente del Consiglio“. Ma come? Non aveva paura di una deriva democratica generata dal rafforzamento dei poteri del premier? “Manderemo in soffitta il presidente della Repubblica che non serve a niente – prosegue – e al Quirinale ci metteremo un enorme asilo nido gratuito per i bambini che non trovano posto”.

Poco importa che il presidente della Repubblica, sempre secondo l’articolo 87 di quella Costituzione che Salvini ha affermato di volere difendere dal deposta Renzi, “è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale“. O che sia sempre il capo dello Stato, ai sensi dell’articolo 88, a sciogliere le Camere per indire nuove elezioni. Le stesse bramate e auspicate dal segretario leghista in tempi brevissimi.

Chi conosce la storia italiana, soprattutto quella più recente, sa bene che Salvini e il suo seguito stanno alla Costituzione come Donald Trump all’immigrazione clandestina. Lo statuto del Carroccio, rinnovato il 20 giugno 2015, all’articolo 1 afferma che la “Lega nord è un movimento politico che ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania“. Malgrado, i padri costituenti così tante volte chiamati in causa negli ultimi mesi, all’articolo 5, abbiano stabilito che “la Repubblica è una e indivisibile“.

Quanto Salvini tenga a certi principi democratici lo dicono, non a caso, le sue gesta. Da speaker e giornalista di Radio Padania libera ha deliziato a lungo i radioascoltatori con le sue arringhe xenofobe e anti meridionaliste. E appare un autentico contrappasso che l’emittente sia stata venduta, secondo Italia Oggi per due milioni 100mila euro, a un imprenditore calabrese, Lorenzo Suraci, fondatore del colosso Rtl.

Faccia riflettere, del resto, che nel maggio 2009 Salvini propone la segregazione razziale nella metropolitana di Milano. Posti a sedere solo per i nativi meneghini, la sua idea. Sempre nel 2009, anno di profonda ispirazione, evidentemente, viene immortalato in un video, che fa il giro d’Italia, nel quale intona cori per nulla edificanti nei confronti dei napoletani. Eppure, sempre la Costituzione, al primo comma dell’articolo 3, recita che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Mentre all’articolo 2 celebra i diritti inviolabili, non del cittadino, ma dell’uomo. Da qualunque parte del mondo egli provenga

Che dire, infine, della coerenza del leghista con i principi di merito e onestà che sempre professa? Nel 2004, sono stati lui e Francesco Speroni a portarsi in Europarlamento, come assistenti, alla modica somma di 12.750 euro al mese, seppur sprovvisti di adeguati titoli di studio, Franco e Riccardo Bossi, rispettivamente fratello e figlio di Umberto. Per non dimenticare le parole rivoltegli il 14 gennaio 2014 dall’eurodeputato belga Marc Tarabella: “Sei un fannullone, sempre in tv, mai in aula, mai in riunione per lavorare”.

D’altronde, qualcuno dovrà pur trovare il tempo di difendere la Costituzione.