Raggi nel solco di Rutelli, Bossi e Scajola… che si dimise

Due polizze vita di cui è beneficiaria a propria insaputa. L’avvincente storia dell’ancora breve sindacatura romana di Virginia Raggi è arricchita da un nuovo colpo di scena. A sottoscrivere le polizze assicurative (secondo la Procura sono due) sarebbe stato Salvatore Romeo, ex capo della sua segreteria. Per via di un amore non corrisposto, fanno sapere gli addetti alla comunicazione del Movimento 5 stelle. Il risultato è l’ennesima vicenda in chiaroscuro della politica italiana che, al di là dei possibili ma non certi risvolti giudiziari, assume sicuramente deprecabili connotazioni sotto il profilo dell’opportunità politica. Roba da far quasi rimpiangete Claudio Scajola e “i suoi fratelli”.

La prima cittadina della capitale ha fatto della purezza, al pari del suo leader, Beppe Grillo, un cavallo di battaglia. Eppure, il suo percorso è costellato di buchi neri. A partire dalle misteriose omissioni nel curriculum con cui ha presentato la propria candidatura alle amministrative della scorsa primavera. Per esempio, quelle del praticantato forense nello studio di Cesare Previti e sul ruolo di presidente della società di Gloria Rojo, la segretaria dell’ex amministratore delegato di Ama, Franco Panzironi, ex braccio destro di Gianni Alemanno, coinvolto in Mafia Capitale.

Tuttavia, la situazione, per lei, è precipitata lo scorso dicembre, con le dimissioni dell’allora assessore Paola Muraro, indagata per reati ambientali che gli inquirenti ritengono siano stati compiuti quando era a sua volta consulente di Ama, e soprattutto con l’arresto per corruzione di Raffaele Marra. Suo uomo di fiducia, dirigente del Comune, imposto prima come vice capo di gabinetto e poi come responsabile del personale. Insieme al fratello, Renato, nominato alla direzione turismo del Campidoglio. Un’investitura che non poteva passare inosservata agli occhi dell’Anticorruzione e della Procura della Repubblica. Risultato: oggi, Raggi è accusata di abuso d’ufficio e falso. E proprio mentre viene sentita per ben otto ore dai pm, il settimanale L’Espresso rende pubblica la notizia di una polizza vita da 30mila euro sottoscritta nel gennaio 2016 in suo favore da Romeo, funzionario capitolino a sua volta da tempo indagato, attivista 5 stelle e fedelissimo di Raggi.

In realtà, la magistratura pare non ravvisare alcun profilo penale sotto questo punto di vista ma la storia è quanto meno grottesca. Romeo avrebbe stipulato due polizze vita. La seconda pare sia da tremila euro. Entrambe non necessiterebbero della sottoscrizione della beneficiaria. Motivo per cui la stessa si dice all’oscuro di tutto. Colpisce però che le polizze da lui stipulate non finiscano qui. Avrebbe infatti investito 130mila euro, scegliendo come beneficiari anche altri attivisti pentastellati e impiegati del Comune di Roma. Dopo la propria elezione, lo scorso giugno, va ricordato, Raggi lo ha promosso a capo della propria segreteria, triplicandogli lo stipendio, da 39mila a 120mila euro l’anno. Somma poi ridimensionata sempre dall’Anticorruzione a circa 90mila euro. Dall’incarico, Romeo si è dimesso lo scorso 21 dicembre, dopo le polemiche intestine al M5s, generate dall’arresto di Raffaele Marra.

La tesi ufficiale che lo stato maggiore del movimento ha partorito è che quello di Romeo sarebbe addirittura un caso di amore non corrisposto, una polizza regalata a Raggi, a sua insaputa, da un uomo che ha perso la testa per lei. Stando a quanto emerge, però, parrebbe di trovarsi piuttosto dinanzi a un filantropo, deciso a investire i risparmi di una vita per assicurare quella dei propri amici e alleati.

Il problema, più che giudiziario, appare politico. L’Eco del Sud ha già criticato la scelta di Raggi di non candidare Roma a ospitare le Olimpiadi del 2024 per non porgere il fianco a corruzione e infiltrazioni della criminalità organizzata. Col risultato di ritrovare l’Anac (l’Agenzia nazionale anticorruzione) obbligata comunque a indagare sull’incarico al fratello di Raffaele Marra e a contenere il compenso di Romeo. Tutti provvedimenti presi, non dai delinquenti che si è tentato di arginare, depredando la capitale di una colossale opportunità, ma da colei che diceva di volerne impedire la proliferazione. E sarà pure vero che le polizze sono state firmate senza che ne sapesse nulla, ma da cittadino non è facile dare credito a chi mente sul proprio curriculum. Gli stessi parlamentari 5 stelle si dicono ormai stanchi della situazione. “Deve spiegare, così non la reggiamo”, sbotta Alessando Di Battista. Mentre c’è chi si abbandona a facili accostamenti con Scajola che, nel maggio 2010, passò alla storia per aver obiettato che, se la casa che era convinto di avere acquistate a 600mila euro in realtà era stata pagata oltre il doppio, questo era accaduto a sua insaputa. Una vicenda che gli costò il posto di ministro dell’Interno ma che nel 2014 si è conclusa con la sua assoluzione in giudizio.

Altrettanto pittoresche furono le dichiarazioni di Umberto Bossi che nel 2012 fece sapere che avrebbe denunciato chi gli aveva ristrutturato la casa, con i soldi della Lega nord, senza che lui ne fosse al corrente. Sempre nel 2012, Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, accusò l’ex tesoriere Luigi Lusi di avere sottratto soldi alla Margherita all’insaputa dell’intero gruppo dirigente.

Tutti personaggi contro i quali il M5s ha portato avanti la propria crociata, promettendo che quando avrebbe governato tutto sarebbe cambiato. A mutare, tuttavia, sembra siano stati solo i nomi e i cognomi. Tutti sono ovviamente innocenti, a meno di sentenze di condanna definitive. Ma l’opportunità politica è un’altra cosa. E tutto sembra procedere all’insegna della continuità.