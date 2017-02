Raggi e Accorinti, i destini comuni di due “prestati” alla politica

Mentre il ministro Maria Anna Madia prevede, in una bozza di decreto, che i cittadini e le organizzazioni della società civile partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative della pubblica amministrazione, incidendo anche sulla corresponsione dei premi ai dipendenti, il mondo della politica continua a far registrare un trend diametralmente contrario. Grazie a personaggi, prima eletti a furor di popolo e pian piano rivelatisi “prestati” alle funzioni assegnate loro, che continuano a occupare la poltrona malgrado il malcontento di buona parte dell’opinione pubblica.

In questo clima da Corrida, significative risultano le vicende, magari non parallele ma per certi versi analoghe, di due sindaci. Quello di Messina, Renato Accorinti, e quella di Roma, Virginia Raggi. Quest’ultima, oltre ad avere iniziato una collezione pericolosa di indagini penali a proprio carico, pare stia lasciando il segno per la sua scarsa inclinazione al ruolo assegnatole la scorsa primavera dagli elettori capitolini. Galeotta l’intervista, a firma di Federico Capurso, al suo assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, pubblicata su la Stampa. Intervista, smentita successivamente dall’amministratore ma confermata dal quotidiano, nella quale la prima cittadina viene definita “impreparata” e circondata da “una banda”. Anzi, come specifica Capurso in un secondo momento, “una banda di assassini”. Addirittura, secondo l’assessore, tra Raggi e Salvatore Romeo ci sarebbe un amore assolutamente corrisposto da entrambe le parti. Altro che polizze elargite a sua insaputa.

Raggi sta talmente compromettendo la propria credibilità da prestare il fianco perfino a telenovelas come quella sulla misteriosa conversazione intercorsa tra Beppe Grillo e Vittorio Sgarbi, nella quale il comico genovese, a detta del critico d’arte, l’avrebbe definita “depensante”. Vicenda che ha coinvolto pure i conduttori de La Zanzara, Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo.

Proprio ai loro microfoni, Accorinti, lo scorso ottobre, ha dato spettacolo, con dichiarazioni trancianti che hanno fatto storcere il naso a gran parte dei suoi concittadini. Non hanno fatto bella pubblicità a Messina nemmeno le volte in cui è stato messo alla porta all’Assemblea regionale siciliana e al Senato poiché sprovvisto rispettivamente di cravatta e giacca. E non ha fatto una bella figura quando, mentre la città agonizzava in piena emergenza idrica, raccontava ai giornalisti dell’Ansa di non avere lasciato la città (per recarsi a Torino, all’assemblea dell’Anci) senza prima essersi sincerato che l’acqua sgorgasse dal rubinetto. Il sindaco scalzo è anche colui che, stravolgendo totalmente la verità, sbattendo clamorose bugie in faccia ai diretti interessati, ha scaricato sui giornalisti le responsabilità del boicottaggio del mancato assessore Elio Conti Nibali a opera del suo movimento, Cambiamo Messina dal Basso. Sintomatico pure il dietrofront nei confronti del consiglio comunale. Un tempo capace di generare “tanfo di mafia”, oggi lodevole per il grande senso di responsabilità da sempre mostrato. Tutto, pur di evitare la sfiducia ormai prossima ad approdare in aula. In mezzo agli errori di “grammatica istituzionale”, una costellazione di danni amministrativi: dalle scuole chiuse perché strutturalmente pericolanti o mancanti di mensa e riscaldamento, alle salatissime bollette della nettezza urbana a fronte di strade e piazze sommerse dalla spazzatura. Dai tir che continuano a scorrazzare, al dissesto mai proclamato, a dispetto di proclami elettorali di tenore diametralmente opposto. Perfino una piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti in zona balneare e le disarmanti modalità con cui vengono accolti i migranti, per non parlare delle condizioni drammatiche dei servizi sociali, cozzano con l’immagine di difensore dell’ambiente (ricamatosi addosso grazie alla campagna No Ponte) e degli ultimi che si è autonomamente attribuito negli anni.

Accorinti ha rinunciato perfino a esercitare le proprie prerogative di indirizzo politico, tacendo su opere strategiche come l’aeroporto del Mela. Così come ha fatto Raggi, rifiutando la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Entrambi sembrano in balia dei personaggi che hanno interpretato per lungo tempo. Entrambi stanno facendo i conti con la dura realtà. Perché amministrare è molto più difficile che urlare. Il giudizio nei loro confronti, i cittadini, a differenza che sull’operato dei dipendenti pubblici, lo hanno espresso e potranno esprimerlo nuovamente in futuro, qualora si ricandidassero. La sensazione – corroborata dalla recente classifica stilata da il Sole24ore – è che, se ciò accadesse, difficilmente ripeterebbero l’impresa che li ha consacrati sindaci. Le loro performance non hanno rispettato le attese. E, quel che forse è peggio, hanno fatto rimpiangere i guasti di quelli che c’erano prima. Non solo a livello locale. Lo sa bene Matteo Renzi che, tramontata la minaccia del Movimento 5 stelle a causa dei fenomeni alla Raggi seminati lungo il proprio cammino, si gode l’Italicum e quel 40% di consensi che gli spianerebbe la strada verso il premio di ,maggioranza e un governo bis. A meno che non dovesse prevalere lo storico autolesionismo del Partito democratico.