Puoi postare solo se sei milionario. Arrivano i “social vip”, solo per veri ricchi

Altro che nazional popolare! I social network diventano snob, con piattaforme esclusivamente riservate ai super ricchi che, pensate, pagano anche 1000 euro al mese per poter postare le immagini della loro vita da nababbi.

Perché è ovvio, quelli che “contano” non potevano sopportare oltre di condividere Facebook, Twitter, Instagram con i comuni mortali. Ai social vip si accede con regole rigide, per escludere incursioni da parte della “plebe”, solo su invito o in base al reddito!

Su Rich Kids, dedicato ai rampolli delle famiglie più facoltose del mondo, si legge: “Se costa troppo, non è per te!”, come resistere alla provocazione? I papà “paperoni” fanno di tutto per assicurarsi che il figlio sia iscritto e possa giocare a pavoneggiarsi per dimostrare di essere più ricco degli altri, il tutto alla modica cifra di 12 mila euro.

Poi ci sono social come: Tinder, Tiger21, BlackJet, FlyArrow, tutti d’èlite, con prezzi di partecipazione proibitivi. Ma se il comune mortale su Facebook commenta l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi e posta le foto del compleanno del nonno, i ricchi di cosa parlano sui social riservati? Di soldi ovviamente!

Tinder, che garantisce un sistema di sicurezza e riservatezza da fare invidia al pentagono, è una piattaforma per organizzare incontri, ad altissimi livelli chiaramente, un modo come un altro per conversare, prendere contatto con altri business man e infine fare affari.

Tiger21, ideato da un imprenditore newyorkese che ha fatto fortuna investendo sul meno social dei beni, il mattone, è diventato il social vip probabilmente più seguito, anche perché, neanche a dirlo, è il più caro. Qui si accede solo in base al reddito, il minimo richiesto è un patrimonio da 10 milioni di dollari. Una volta ricevuti gli estratti conto i gestori del social decideranno se il richiedente è sufficiente ricco oppure o no, in caso di risposta affermativa l’iscrizione a Tiger21 costa ben 30 mila dollari.

BlackJet e FlyArrow, invece, sono delle app che servono per trovare dei passaggi. Ma a non sono proprio piattaforme sulle quali fare car sharing. Infatti, al posto della panda o della 500, si prenotano GulfStream G650s, jet privati da 65 milioni di dollari.

Insomma, anche la rete crea le caste, fa discriminazioni in base al reddito e snobba chi non riesce a mantenere determinati standard… e poi dicono che i social siano lontani dalla realtà!