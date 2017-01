Tra Province e unioni civili, quando la Costituzione muore e il popolo del “no” tace

Sindaci metropolitani, consigli metropolitani, conferenze metropolitane, presidenti di Provincia, consigli provinciali, assemblee dei sindaci. Tutti organi elettivi di secondo grado. Ovvero, non eletti dal popolo ma da sindaci e consiglieri comunali a loro volta direttamente votati. A stabilirlo è la legge 56 del 7 aprile 2014, meglio nota come legge Delrio. Una normativa di oltre due anni e mezzo fa. Epoca nella quale nessuna sollevazione popolare per la rivendicazione della sovranità popolare si è mai registrata.

La storia italiana degli ultimi tempi è costellata da più di un evento capace di mettere in discussione i valori così tenacemente difesa dal popolo del “no” al referendum confermativo dello scorso 4 dicembre. Altro emblematico esempio è la legge sulle unioni civili, la 76 del 20 maggio 2016. Fortemente voluta dalle sinistre, che nove giorni fa hanno strenuamente difeso la Carta del 1948, ma in contrasto, come ha rilevato prima della sua approvazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la sentenza 138/2010 della Corte costituzionale, in base alla quale “i costituenti tennero presente la nozione di matrimonio che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso”.

La 76/2016, incurante di questo aspetto e al di là delle dichiarazioni di facciata della senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della relativa proposta di legge, non tratta formazioni sociali che nulla hanno a che vedere col matrimonio. Intanto perché, se così fosse, la sua approvazione non avrebbe avuto motivo di esistere. Secondariamente perché, leggendo il provvedimento, si apprende che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Unica distinzione, l’assenza dell’obbligo di fedeltà coniugale. Al contrario della stepchild adoption che non è espressamente disciplinata ma la cui applicazione è ormai estesa dalla giurisprudenza alle unioni civili.

Paradossale l’epopea della legge elettorale. Quella che impedisce di andare subito al voto, consentendo ai parlamentari di restare inchiavardati allo scranno il tempo necessario a maturare il vitalizio. La legge 52 del 6 maggio 2015, meglio conosciuta come Italicum, è stata approvata, oltre che da Area popolare, da un’ampia maggioranza del Partito democratico, a eccezione di esponenti del calibro di Pier Luigi Bersani e Rosy Bindi, e da Scelta civica. Una creatura, quest’ultima, di Mario Monti. Quello che ha votato la riforma della Costituzione in Senato, salvo poi rimangiarselo. Il meccanismo conserva tutti i vizi di incostituzionalità, accertati dalla Consulta nel 2013, del precedente Porcellum, la 270/2005, che all’epoca venne votato da una maggioranza quasi diametralmente opposta, comprendente Forza Italia, Alleanza nazionale e Lega nord. Oltre all’Udc, partito per il quale l’allora ministro Roberto Calderoli disse di averla partorita.

In altre parole, il medesimo impianto normativo, nel 2005, non andava bene al centrosinistra e, oggi, non va bene al centrodestra. Con l’aggravante che l’Italicum è stato studiato solo per la Camera, dando per scontato il successo della riforma della Costituzione. Risultato, a oggi, non sapendo con quale legge tornare alle urne, rimane in carica un Parlamento illegittimo al pari dei due – eletti nel 2006 e 2008 – che lo hanno preceduto. Ma tutto questo e molto altro non ha mai scatenato le reazioni veementi del popolo del “no”.