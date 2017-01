Protesi cancerogene: risarcimento milionario per chi ha giocato con la salute delle donne

Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista la Poly Implants Prothèses, rea di avere permesso l’impianto di protesi mammarie di scarsissima qualità che hanno determinato un aumento dei casi di tumore e morte.

Il Tribunale commerciale di Tolosa, in Francia, ha condannato l’organismo tedesco di controllo Tüv Rheinland ad un risarcimento complessivo di quasi 60 milioni di euro, che dovranno essere ripartiti tra le 20mila pazienti costituitesi in giudizio con una class action. L’organismo in questione aveva il compito di garantire la qualità delle protesi, certificazione che non doveva essere rilasciata, considerata la composizione del silicone. Eppure, davanti agli interessi economici in ballo, la società ha preferito chiudere un occhio, sacrificando la salute delle donne che si sarebbero sottoposte all’impianto delle protesi Pip.

Per confezionare le protesi cancerogene sono stati usati i più nefasti composti sintetici: additivi chimici, baysilone, silopren e rhodorsil, resine utilizzati per produzioni di carburanti, gomma, computer e anche alimenti, ma mai sperimentati, né tanto meno approvati per uso clinico.

Le protesi Pip sono state impiantate in migliaia di donne in tutto il mondo, infatti, la casa produttrice è la terza per importanza a livello mondiale. Quando nel 2011 scoppiò il caso sulla pericolosità delle protesi, dopo aver registrato un numero di rotture ben oltre la media ed il riscontro di un particolare tipo di tumore, si diffuse il panico per la possibile cancerogenicità delle sostanze utilizzate per confezionare il gel silicone.

La sentenza di risarcimento è solo una delle diverse tappe giudiziarie di questa vicenda. Il fondatore dell’azienda produttrice, Jean-Claude Mas, è stato condannato a 4 anni di prigione, diffidato a esercitare qualsiasi attività in ambito sanitario e al pagamento di 75mila euro di multa.