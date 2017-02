A proposito delle due rom ‘ingabbiate’ in un supermercato Lidl: “che schifo” [Video]

Sono due diversamente giovani, diversamente umani, diversamente coglioni. In sintesi, mi augurerei fortemente che fossero loro i veri ‘diversi’ dal resto degli italiani.

Invece no, di ‘diversi’ come loro ci sono tutti quelli che hanno goduto nel vedere due donne rom letteralmente ingabbiate per essere state sorprese a rovistare tra la spazzatura all’esterno di un supermercato della catena Lidl, a Follonica. ‘Eroi’ di quest’azione immonda sono stati due dipendenti, che nel vederle urlare e disperarsi all’interno della gabbia, sghignazzavano, le deridevano e filmavano pure la scena. Dopo, tronfi, hanno pure diffuso sui social il video, scatenando commenti a favore della porcata commessa.

E’ un’Italia malata quella che abitiamo? Forse no, forse è semplicemente ‘incinta’ di una umanità deviata, divenuta cattiva, che si preoccupa più di cambiare la password o dei like che riceve un post su Facebook, che del vicino che non ha nulla da portare a tavola.

Incinta perché proliferano a dismisura quelli che se ne fregano della disperazione degli altri; perché i due dipendenti che hanno diffuso sui social il video delle due donne ‘catturate’ come bestie e ingabbiate, nel farlo sapevano che avrebbero avuto un pubblico pronto ad applaudirli.

Il che significa che la razza umana ha già raggiunto una condizione di follia che non le consente più di capire il confine tra giusto e sbagliato. Siamo ormai abituati alla violenza, in ogni forma (e il caso di Follonica è solo apparentemente una burla crudele, perché c’è tanta violenza nell’azione dei dipendenti) da non curarcene sin quando non tocca noi personalmente.

Una violenza, quella avvenuta al Lidl, che viene persino sostenuta da Matteo Salvini, che difende i due ‘cacciatori di rom’: “Io sto con i lavoratori – ha twittato il leader della Lega – li contatterò per offrire loro tutto il nostro sostegno, anche legale”. Poi, a proposito del video in cui si vede una delle due donne gridare atterrita: “Ma quanto urla questa disgraziata?”

Incredibile, disumano Salvini, eppure è piaciuto a 36mila italiani, e questo spaventa più di ogni altra cosa. Perché se 36mila persone plaudono il sostegno a due merde che ridono a squarciagola di due donne terrorizzate dall’essere state catturate; se i due dipendenti non sono stati ancora licenziati, o peggio arrestati per sequestro di persona, vuol dire che l’Italia dovrebbe preoccuparsi di ben altro che non sia difendere i rom dall’essere chiamati zingari.

Come ha detto Giorgia Meloni, ospite di Lucia Annunziata alla trasmissione “In mezz’ora”: “Non dica zingara, perché non si può fare, Facebook le chiude la pagina. Poi però se fai una pagina il cui titolo è una bestemmia, quello risponde ai criteri della comunità di Facebook, che non sono i miei”.

Sant’Agostino disse: “Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi.”