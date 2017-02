Il progetto di Deborah Ballarò oltre il luogo comune

di Elena Inversetti

Per fare grandi cose basta farle dal giusto punto di vista. Anche a costo di ribaltare il luogo comune. Deborah Ballarò, architetto e designer ligure, lo ha fatto. E, quattro anni fa, è nato Io Gioco. Che significa accessibilità e inclusione: di servizi, di civiltà e di bellezza. For all (per tutti).

Sì, perché cosa c’è di più naturalmente accessibile e inclusivo della bellezza come diritto condiviso? Questa è la domanda-guida del lavoro di Deborah Ballarò che, a L’Eco del Sud, racconta come è andata:

«Un giorno di qualche anno fa, mentre ero al parco giochi della mia città con mio figlio Lorenzo, mi resi conto per la prima volta di non avere mai visto un bambino con disabilità giocare assieme a un bambino normodotato. In quel periodo cominciavo ad essere particolarmente sensibile al tema a causa della malattia invalidante di mio padre. Così verificai quanto i parchi gioco in Italia fossero votati poco all’accessibilità e per nulla all’inclusione».

Infatti, un conto è dare la possibilità a tutti i bambini di accedere al parco e magari pure a qualche gioco “speciale”, un altro invece è permettere di giocare tutti insieme allo stesso gioco. Da qui l’idea di Io Gioco:

«un servizio di consulenza per tutto quello che riguarda il superamento delle barriere architettoniche e la creazione di spazi per la socialità accessibili. Il servizio si rivolge sia a soggetti privati che a enti pubblici, sia per la creazione di nuove strutture che per l’adeguamento di situazioni esistenti, senza prevedere spazi e attrezzature differenziate per bambini disabili e normodotati».

Il progetto pilota di Io Gioco è stato «il grande classico di noi Liguri: la pista delle biglie» che ha visto la propria realizzazione prima sul lungo mare di Finale Ligure, quindi, con una seconda installazione, ad Albenga. Intanto Io Gioco è stato segnalato come esempio virtuoso, esportabile anche in altri ambiti, sull’importante pubblicazione di settore Edilizia scolastica. Riqualificazione, messa a norma, procedure a cura di Elena Calone, edito da Wolters Kluwer.

Deborah viene nel frattempo notata da un importante designer milanese, grazie al quale la pista viene ospitata a Milano, in occasione del Fuorisalone della Settimana del Design 2015, nel cortile d’onore dell’Università Statale, accanto alle opere di Philippe Stark, Alessandro Mendini, Antonio Citterio… «E con gli studenti che si fermavano a giocare alle biglie, facendo tardi a lezione». Tutto in collaborazione con l’Associazione L’Abilità. Quindi è arrivata la partecipazione alla manifestazione Recordo for All, mentre nel 2016 un modello più articolato di pista è stato installato in un parco giochi di Loano. L’anno si è chiuso in bellezza con la partecipazione di Deborah alla trasmissione di Rai 1 Il Caffé, in occasione della Maratona Telethon. Perché, anche per sviluppare il bene comune, serve la ricerca che può migliorare il mondo, ma spesso serve un cambiamento del punto di vista del luogo comune.

Progetti come Io Gioco ci fanno sperare che, forse, vale la pena rischiare di cambiare il passo, come Alice all’inseguimento del coniglio bianco, fino a scoprire il sotto-sopra di un mondo di meraviglie possibili, per tutti.

«Adesso sto stendendo un progetto preliminare per il Comune di Spotorno che desidera rendere il suo parco totalmente accessibile», continua Deborah. Ma non è finita «il prossimo passo sarà portare l’arte nei parchi gioco, realizzando giochi dal punto di vista dell’artista. In Italia abbiamo infatti tanti artisti di talento, purtroppo però le loro espressioni artistiche non hanno la possibilità di esprimersi nei luoghi pubblici. Ed è un peccato di civiltà, in quanto l’arte rappresenta un veicolo privilegiato di apertura mentale che mostra quanto ci sia di profondo e di magnifico e di infinito in ognuno noi. Per di più chi meglio dei bambini può essere sensibile a tutto questo? Coglierlo al volo e diffonderlo? Donarlo a tutti, oltre il luogo comune… come «Lorenzo che quando aveva 5 anni vide per la prima volta, in un libro, Guernica di Picasso e, senza che io gli spiegassi niente, mi disse, immediatamente: Sembrano mamme e bambini che urlano disperati».

Ai bambini l’arte arriva senza filtri e dice la sua verità, molto prima e molto meglio che a noi adulti. Per questo servono progetti di bellezza for all.