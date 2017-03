Profit e non profit a braccetto per la cultura del dono on line

di Elena Inversetti

Da Pavia a Chiasso il viaggio è lungo. Soprattutto se fai la stessa strada ogni giorno. Per lavoro. Andata e ritorno. Di positivo c’è il tempo per una chiacchierata. Che diventa un’intervista. E che si trasforma in una riflessione audace sulla sostenibilità sociale. Quella concreta. Frutto del rapporto virtuoso tra profit e non profit. Filosofia? No. Piuttosto bisogno. Urgente e condiviso, se vogliamo parlare di sviluppo e di bene comune in Italia. Per fortuna c’è chi, invece di parlare, fa; accettando la sfida quotidiana di lavorare (da pendolare) per portare innovazione sostenibile.

Fabio Salvatore, pioniere della raccolta fondi, quando in Italia non era ancora strutturata, nonché fundraiser di trincea, per molti anni in prima linea nella cooperazione internazionale, racconta volentieri la sua sfida a L’Eco del Sud. Oggi Fabio è Fundraising Director di lastminute foundation, realtà nata a maggio 2016 come emanazione, autonoma e indipendente, di lastminute.com group, allo scopo di aiutare il non profit a crescere attraverso il marketing e la tecnologia web.

L’idea della fondazione è di Fabio Cannavale, cofondatore e CEO di lastminute.com group. Chiamatelo pure filantropo.

Raccontaci di questa sfida molto particolare.

Lastminute foundation lavora per portare concretamente innovazione e cambiamento sociale, sostenendo realtà non profit, attraverso l’expertise tecnologica di lastminute.com group, leader nell’offerta online di servizi in ambito travel. In che modo?

Favorendo il dialogo on line tra i donatori e le non profit attraverso servizi tecnologici ad hoc. Crediamo infatti che il profit possa fare molto per il Terzo Settore, semplicemente condividendo le risorse, nella massima trasparenza. Per esempio?

Offrendo piattaforme di raccolta fondi on line “donor friendly” e totalmente gratuite per le onlus e gli altri enti non profit. Quindi per il Terzo Settore il futuro viaggia on line?

Un futuro ormai prossimo. Per questo abbiamo pensato che, come lastminute.com group si occupa di selezionare le migliori offerte di viaggi sul mercato, mettendole in evidenza sul web e facendo da aggregatore per i viaggiatori, così lastminute foundation può applicare lo stesso principio e la medesima expertise tecnologica, mettendola al servizio dei donatori, ossia facilitando l’iter della donazione. Eppure il mondo della raccolta fondi viaggia ancora in maggioranza sui canali off line…

Questo è vero. E non solo in Italia, ma anche in Paesi come l’Inghilterra e gli Stati Uniti. La donazione, infatti, non la vai a cercare in fretta, se vuoi donare ti prendi tempo per riflettere. Il donatore sceglie ponderando e, se anche viene acquisito on line, la fidelizzazione necessita sempre dell’off line che garantisce un rapporto “caldo”, di fiducia ed empatia. Tuttavia il mondo sta cambiando, rapidamente, virando con decisione verso l’on line. Per questo motivo siamo convinti che sia sempre più indispensabile la multicanalità, integrata con l’on line in prima fila. Dobbiamo perciò essere pronti al cambiamento. E per esserlo l’unica strada è quella dell’innovazione.

L’innovazione che passa dal web!