Processo Formazione: Francantonio Genovese condannato a 11 anni di reclusione

Un processo il cui esito era scontato. Francantonio Genovese andava condannato. I giudici della prima sezione del Tribunale di Messina hanno emesso nella tarda serata di oggi la sentenza di primo grado per l’imputato d’eccellenza, ex sindaco di Messina, oggi parlamentare forzista, per il quale lo scorso luglio era stata chiesta la condanna a 11 anni nell’ambito del processo scaturito dalla operazione ‘Corsi d’Oro’, sulla Formazione. I giudici hanno condannato, come da richiesta, a 11 anni di reclusione Francantonio Genovese.

Vittoria piena, dunque, per l’accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, dai PM Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti. Tre magistrati che non hanno mai ceduto il passo alla linea della difesa, e che in Genovese hanno visto il fine tessitore di una trama ordita in un settore oleato da cospicui finanziamenti, quello dei corsi di formazione, sui quali intervengono a suon di bigliettoni Regione e, in parte, anche l’Unione Europea.

Per l’accusa, il ‘pianeta Genovese’ avrebbe, appunto, attinto a piene mani dalle ingenti risorse regionali ed europee, creando una rete di enti e personaggi ad hoc le cui attività erano più o meno fraudolente.

Il deputato fu accusato di associazione per delinquere, riciclaggio, peculato, frode fiscale, truffa e concussione.

Accuse che il parlamentare ha sempre respinto, ma la magistratura messinese non ha mai creduto nè a lui, nè alla tesi della difesa. E se tre magistrati avevano motivo di non credere all’ex primo cittadino di Messina, c’era un’intera città, proprio quella che Francantonio Genovese ha governato, che senza carte in mano, senza prove testimoniali, senza intercettazioni telefoniche, non ha atteso l’odierna sentenza per condannarlo.

“Colpevole”, hanno urlato ovunque, sui social, nei bar, a casa, per strada, i messinesi che non lasciano tempo alla Giustizia di fare il suo corso. “Colpevole e deve stare in galera”. E la sentenza popolare fu emessa a inchiesta ancora calda, quando tanta era la gioia di sapere che il ‘sindaco ricco’ era finito nei guai, che non furono attesi neanche i tempi processuali per definirlo “ladro e disonesto”.

E in galera c’è stato, a più riprese. Ora sì, ora no, in un’altalena massacrante di decisioni prese da giudici discordanti tra loro, che neanche Totò Riina avrebbe meritato.

Ma gli appetiti di Giustizia sono stati saziati oggi, a quasi 3 anni dall’arresto: Francantonio Genovese è stato condannato a 11 anni, come chiesto dall’accusa. Con lui anche la moglie, Chiara Schirò, condannata a 3 anni e 3 mesi; il cognato, Franco Rinaldi, deputato regionale, a 2 anni e 6 mesi; la cognata, Elena Schirò, a 6 anni e 6 mesi di reclusione.