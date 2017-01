I primi “botti” del 2017: da Istanbul a Palermo tra attentati e colpi di pistola

di Eleonora Urzì Mondo

L’anno non è ancora iniziato ma ha già le sue vittime: 39 quelle più significative, venute giù per la violenza folle di un uomo che la notte di capodanno ha fatto irruzione in uno dei locali più noti di Istanbul e ha aperto il fuoco sulla mischia.

L’attentato è stato rivendicato in queste ore dall’Isis che ha definito il killer “un eroico soldato del califfato”. A dispetto di quanto ipotizzato a caldo, dalle ricostruzioni video, gli inquirenti lo avrebbero identificato in un venticinquenne dello Xinjiang cinese, membro della comunità iugura, una minoranza di religione musulmana. A darne notizia sono la CnnTurk e il quotidiano Haberturk che chiariscono la zona di provenienza dell’attentatore: è nota come Turkestan e si tratta di una realtà diversa rispetto al resto della Cina, nella quale, oltretutto, si parla una lingua simile al turco. Da qui, ultimamente sono stati in molti a partire per la Siria in nome della Jihad.

Trentanove è anche il numero di altri morti, quelli che si contavano ieri a Bagdad a seguito dell’esplosione di un’autobomba vicino ad un mercato cittadino. E proprio nella capitale iraquena è in visita il presidente della Francia, Francoise Hollande arrivato in terra mediorientale al grido di “Combattere l’Isis qui previene gli attacchi in casa nostra”. E la risposta, con tre attentati in poche ore, non si è fatta attendere.

Dalle bombe del terrorismo di pseudo matrice religiosa a quelle dell’integralismo politico. Perché c’è evidentemente chi prova un po’ di nostalgia per gli anni di piombo e così, a Firenze, all’alba del nuovo anno (inteso proprio come “alle 5 del 1 gennaio”) è esploso un ordigno davanti alla libreria Bargello, situata nel centro storico della città e, notoriamente vicina agli ambienti di Casa Pound. A quanto pare, gli inquirenti propendono per la matrice anarchica. Non certo una bravata quella che è costata un occhio e la mano – amputata – a Mario Vece, uno degli artificieri che ha tentato di disinnescare l’ordigno, scoppiatogli letteralmente in faccia.

Ma davanti agli eventi occorsi nel 2016 che ci ha amaramente abituati a tragici eccidi di massa, si sa, l’Italia tutta è corsa ai ripari e, per gli eventi della notte di San Silvestro ogni piazza e centro pubblico di aggregazione è stato organizzato in modo da essere sicuro e controllato con presidi in ogni dove. Non si capisce come sia potuto accadere dunque che in Piazza Politeama, a Palermo, un uomo, proprio sotto il palco su cui si sono esibiti Morgan e Luca Carboni, abbia potuto impugnare una pistola e sparare diversi colpi… Al cielo… Fortunatamente…

Avrebbe potuto essere un folle terrorista, avrebbe potuto fare fuoco sulla folla, avremmo potuto piangere ancora altri morti e feriti. Il video che racconta l’accaduto e che è stato trasmesso dal Tg regionale della Rai, adesso è virale in rete: in tanti si chiedono come sia potuta succedere una cosa simile in un momento talmente caldo.

Nella notte attorno alla quale si sono mosse le polemiche tra decreti sindacali (sacrosanti), ricorsi e sentenze del Tar (incredibili) contro botti ed esplosivi vicino ai centri abitati, le bombe e i proiettili, quelli veri, non sono mancati per dare il benvenuto al nuovo anno. Se il buongiorno si vede dal mattino…