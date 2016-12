Il prezzo del posto fisso, stipendi degli statali mai così inadeguati dal 1982

Il posto fisso ha un prezzo. Lo sanno bene gli impiegati statali che, in base ai dati Istat, sono l’ultima ruota del carro tra i lavoratori italiani. Dalla pubblicazione delle cifre degli stipendi, emerge che, tra novembre 2015 e novembre 2016, se le retribuzioni contrattuali orarie hanno fatto registrare uno striminzito incremento tendenziale dello 0,5% per i dipendenti del settore privato (0,3% nell’industria e 0,8% nei servizi privati), la variazione è stata addirittura nulla per i lavoratori della pubblica amministrazione. Si tratta dell’incremento più basso dal 1982. E se un lavoratore della Penisola con il contratto scaduto aspetta, in media, tre anni e cinque mesi per il rinnovo, l’attesa per i dipendenti pubblici raddoppia, arrivando a sette anni.

“A rendere ancora più intollerabile la situazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è il fatto che negli 83 mesi di vacanza contrattuale non sia stata corrisposta ai lavoratori statali nemmeno quell’indennità prevista per legge, al fine di non far scendere sotto l’inflazione le buste paga dei lavoratori: dall’inizio del 2009 doveva, infatti, essere pagata almeno al 50 per cento rispetto al costo della vita. Così non è andata e oggi ci ritroviamo con gli stipendi pubblici sovrastati anche dall’inflazione di quasi il 20 per cento. Con l’intesa politica per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, sottoscritta a fine novembre, che se verrà tradotta nel contratto, non solo porterà cifre ridicole nelle tasche dei dipendenti pubblici, ma nemmeno sanerà la mancata assegnazione dell’indennità prevista in mancanza di contratto”.

Il sindacato fa notare che la stessa indennità potrebbe essere negata per altri cinque anni, fino al 2021: “Nell’ultimo Documento di economia e finanza (Def) si prevede una moderata crescita delle retribuzioni per l’anno 2016 (1,4 per cento) e una riduzione delle medesime per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per cento), per poi stabilizzarsi nel 2019, con l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Venir meno al suo pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni, significa quindi non applicare la normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35, della legge 203/2008, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 150/2009”.

“Per tutti questi motivi – conclude Pacifico – Anief ha deciso che ricorrerà in tribunale: l’obiettivo dichiarato è quello di fare assegnare, a partire dal mese di settembre 2015, come indicato dalla sentenza della Consulta dell’estate dello scorso anno, almeno la quota d’indennità di vacanza contrattuale allineata mensilmente al 50 per cento dell’aumento dell’inflazione: in media, si tratta di incrementi che superano i 2.500 euro netti a dipendente pubblico”.