Porto di Messina: motore del turismo. Si conferma da record con il crocierismo in crescita

Messina ed il suo porto conquistano il pubblico del “Cruise Italy, one country many destinations”, evento di respiro internazionale organizzato da Assoporti che ha ospitato 30 porti italiani, tra i quali quelli gestiti dalle tre autorità portuali siciliane di Messina-Milazzo, Catania e Palermo.

Ognuno seguendo le proprie specificità, le tre Autorità Portuali hanno congiuntamente promosso il sistema portuale siciliano al Seatrade Cruise Globale di Fort Lauderdale.

La Sicilia si è subito imposta come meta preferenziale del turismo crocieristico, catturando l’attenzione degli armatori con la promessa di una vasta offerta turistico, culturale, enogastronomica, naturalistica dell’isola, sicuramente fra le più diversificate al mondo.

Il dato realmente positivo che viene fuori da questo importante appuntamento è il trend seguito dal Porto di Messina, che in decisa controtendenza rispetto a quello registrato dagli altri porti italiani, prevede per l’anno in corso una importante crescita delle presenze e dell’approdo di crociere.

“Il 2017 vedrà i porti siciliani confermare il milione di passeggeri, condotti nell’isola da una trentina di compagnie internazionali, e in particolare Messina registrerà una crescita del 5% di crocieristi, dato importante perché in controtendenza rispetto al calo del 9,68% previsto nei porti italiani nell’anno in corso (dato Cemar Agency Network 2017)” ha dichiarato con soddisfazione il Commissario straordinario dell’Ap di Messina-Milazzo e Vice Presidente di Assoporti Antonino De Simone che ha guidato la delegazione siciliana, composta da Cristiana Laurà dell’Ap di Messina, Roberto Nanfitò e Ilaria Tomasi dell’Autorità dì Catania, Daniela Mezzatesta dell’Ap di Palermo.

Fra le strategie di marketing territoriale intraprese nella promozione di nuovi itinerari alla scoperta delle infinite bellezza dell’isola, i porti siciliani hanno potuto sfruttare anche l’importante canale di CLIA, l’associazione internazionale delle compagnie crocieristiche, che nei suoi eventi agevola le relazioni e il confronto fra armatori e destinazioni.

Mentre Catania ha presentato la nuova strategia di marketing con un video e una brochure bilingue cinese e inglese, destinata in particolare al mondo cinese, Messina ha sottoscritto un interessante protocollo d’intesa con alcuni porti delle isole del Mediterraneo Occidentale (Baleari, Malta, Alghero e Ajaccio) per la promozione congiunta presso le compagnie crocieristiche di un itinerario che tocchi tutte queste realtà (Milazzo compresa), accomunate da radici storiche e culturali, tradizioni, enogastronomia. Molto gradita da alcuni armatori è stata anche la valida collaborazione attivata dal porto peloritano, in collaborazione con il Comune di Messina, per offrire una più dettagliata informazione sulle possibili nuove escursioni nel territorio cittadino.