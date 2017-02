Ponte sullo Stretto, alta velocità e porti bussano alla porta del congresso Pd

La Questione meridionale bussa alla porta del prossimo congresso del Partito democratico. E’ Giovanni Mollica, esponente di Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno, a proporre una nota integrativa alla mozione Fassino – Martina. “Una nuova politica per il Sud”, quella proposta dall’ingegnere messinese, capace di riprendere il discorso delle reti di trasporto attraverso il completamento dell’ex Corridoio Berlino-Palermo e, con esso, lo sviluppo dell’alta velocità e alta capacità ferroviaria, Ponte sullo Stretto compreso, per dare impulso ai collegamenti con il resto d’Europa, e la rimodulazione del piano strategico della portualità e della logistica, al fine di riportare davvero la Sicilia e l’Italia al centro del Mediterraneo e degli scambi con l’Africa.

“Col Piano per il Sud – si legge nella nota – il Governo Renzi ha riproposto la Questione meridionale all’attenzione del Paese e del Partito democratico, dopo decenni di totale disinteresse. E di questo gli va dato atto. Va però rilevata l’assenza di una visione complessiva capace di inserire il Piano nella sua globalità e i singoli interventi in un progetto organico, finalizzato alla crescita dell’intero Paese. Manca una risposta alla domanda fondamentale: qual è il ruolo del Meridione nel Sistema Italia? I progetti inseriti nei Masterplan comunali e regionali assomigliano più a un patchwork dove ogni tassello è certamente importante e utile in ambito locale ma non è coerente con un disegno complessivo”.

Secondo Mollica, “una forza politica che ha nel suo Dna la Questione meridionale deve perseguire l’obiettivo di far diventare il Mezzogiorno parte integrante e non surrogabile del progetto di sviluppo del Paese. Uno sviluppo equilibrato e sostenibile che, a sua volta, non può prescindere dalla funzione che l’Italia può assolvere nel panorama euromediterraneo. Strategie subordinate agli interessi di lobby che difendono interessi settoriali o locali sono destinate a fallire e la storia degli ultimi decenni lo dimostra in modo inequivocabile. Non c’è sviluppo senza coesione, non c’è coesione senza mobilità, non c’è mobilità senza infrastrutture“, aggiunge.

Il professionista ricorda che, come ripetutamente evidenziato dall’Unione europea, “nessuna Nazione sopravvive a lungo con differenze economiche, strutturali, sociali e culturali come quelle rilevabili tra Centronord e Sud d’Italia. Un efficace Piano per il Mezzogiorno – prosegue – deve, in primo luogo, proporsi di sanare questa autentica vergogna nazionale. Una disattenzione che il Pd sta già pagando in termini di consenso e pagherà ancora più duramente nel prossimo futuro. E la colpa è solo nostra”.

“Il primo passo per dar corso a questo programma epocale – recita ancora la nota – è il completamento dell’ex Corridoio Berlino-Palermo, così come richiesto vent’anni fa dall’Ue, anche per la parte Napoli-Bari-Taranto. L’interruzione della Rete Ten-T all’altezza di Salerno è stata disastrosa per l’Italia e ha causato la demenziale marginalizzazione di regioni come Basilicata, Calabria e Sicilia, sprofondandole in un isolamento che le ha ridotte a deserti industriali, come affermato da anni da Svimez, Istat, Economist, etc. Milioni di cittadini che non producono e non consumano che, in epoca di globalizzazione, non interessano gli investitori, nazionali e internazionali”.

L’esponente di Rete civica rammenta che il contributo degli oltre 5 milioni di siciliani al Pil nazionale è sceso da 1/8 a 1/18 in una ventina d’anni: “Per ricondurre all’interno del Sistema Italia il Meridione, soprattutto le sue parti più estreme, non ci si può basare sulla stucchevole litania che parte dal turismo per arrivare all’agroalimentare: il turismo incide sull’occupazione e sul Pil della Francia – primo Paese del mondo nel settore – per circa il 10%; l’agroalimentare siciliano, da parte sua, contribuisce al totale delle esportazioni nazionali per il 2,7%. Dire che la ripresa del Sud deve essere fondata su questi due settori è pura ipocrisia. Prima, molto prima, è indispensabile avvicinarlo all’Europa a nord (mediante l’Av/Ac ferroviaria) e all’Africa a sud (mediante la modifica del Piano Strategico della Portualità e della Logistica), così da dare finalmente attuazione alla tanto decantata e mai realizzata centralità logistica mediterranea che può rappresentare il vero petrolio italiano. Secondo le previsioni delle Nazioni unite – conclude – il Continente Nero, verso il quale l’Italia è protesa, avrà, nel 2100 oltre 4 miliardi di abitanti e il Meridione italiano rappresenta il naturale cordone ombelicale attraverso cui potrebbero passare, nei due sensi, valori, democrazia, risorse ed energie vitali. Se l’Italia pensa di poter fare a meno del Sud non ha futuro”.