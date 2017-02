“Polipòpio” di Emma Margari: il coraggio del cambiamento

Una favola quella scritta nel nuovo libro di Emma Margari, che ben si presta ad essere letta dai più giovani, ma anche uno strepitoso momento di riflessione per gli adulti.

“Polipòpio”, edito da Armando Siciliano, racconta del rapporto di amicizia che lega un intraprendente polipo che vive nel mare di Santa Maria di Leuca e una bambina di nome Emy.

I due insieme scopriranno quanto coraggio serve per diventare grandi, superare i propri limiti per realizzare i propri sogni, guardando in maniera disincantato al mondo degli adulti, difficile da comprendere con le sue contraddizioni, ma allo stesso tempo necessaria meta da raggiungere.

Polipòpio si allena da anni per raggiungere il suo obiettivo: non voleva che il suo tempo trascorresse a ridosso di quegli scogli, ma sognava di oltrepassare la scia del Faro di Leuca. Con la sua caparbietà e saggezza, Polipòpio incarna lo spirito bambino che ogni adulto dovrebbe riscoprire, è guida determinata nella scoperta dell’esperienza della vita.

In ogni racconto ci sono concetti che si apprendono con difficoltà perché comprendere Polipópio vuol dire comprendere il coraggio del cambiamento. Non esiste cambiamento che non passi dalla sofferenza. Capiterà leggendolo che qualcuno… possa chiudere il libro, quasi a voler chiudere la porta dell’infinito… si! Perché in ogni ‘scrigno dell’emozioni’ c’è sempre il potere di un nuovo inizio. “Polipòpio” sa che la felicità è un viaggio faticoso attraverso l’anima, conosce bene le fragilità che la abitano, eppure egli da un messaggio di speranza perché la felicità è viaggio non la meta.

Un libro semplice, che fa emergere degli interrogativi sul significato della vita e del valore delle piccole cose che fanno scoprire (o riscoprire) il significato della parola “felicità”.

Parte dell’incasso della vendita del libro, le cui illustrazioni sono realizzate da Benedetta Francioso, sarà devoluta a “Mimì, associazione del sorriso”, di cui l’autrice Emma Margari è presidente. Questa associazione è un punto di riferimento ormai consolidato per l’organizzazione di attività ricreative e del benessere rivolte ai bambini del Salento.