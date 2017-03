Policlinico di Messina: un enorme punto interrogativo. SI: “Basta col commissariamento”

Una lettera chiara e perentoria quella inviata al Presidente della Regione, Rosario Crocetta ed all’Assessore alla Salute, Baldo Gucciardi da SI, a firma del suo referente Paolo Todaro.

Oggetto in discussione l’enorme punto interrogativo che pende sul Policlinico Universitario di Messina che rimane ad oggi privo di un Direttore Generale.

Si sottolinea come il Policlinico “G. Martino” sia privo di una direzione dall’agosto 2016, a seguito delle dimissioni del Dott. Restuccia, che ha ufficialmente lasciato l’incarico per non ben precisati “motivi personali”. SI nella sua lettera fa però, intuire che “in via non ufficiale le notizie circa le dimissioni pare abbiano origine da contrasti con il Rettore Prof. Pietro Navarra”.

Ad aggravare la situazioni di stallo, come ben sappiamo, sono poi state le dimissione della dott.ssa Giovanna Volo, cosa che ha incrinato la stabilità di gestione dell’Azienda. Per sopperire ai posti amministrativi vacanti è stato nominato un Commissario Straordinario, il dott. Laganga Senzio, già direttore amministrativo. Tuttavia proprio sulla nomina di quest’ultimo SI dichiara:

“Tale nomina commissariale doveva durare il tempo necessario per la formulazione della terna fornita dal Rettore dell’Università e l’immediata nomina del direttore generale, ed invece da oltre sei mesi l’Azienda viene gestita esclusivamente dal Commissario senza un direttore sanitario e amministrativo. Appare superfluo ricordare che sulle dimissioni del dott. Restuccia, ad oggi poco chiare, in conseguenza di dodici demansionamenti di dirigenti medici e biologi, ci sono quattro esposti, presentati da alcuni dirigenti presso la Procura della Repubblica di Messina e che, per competenza trasmesse a quella di Reggio Calabria, a causa dell’interessamento di alcuni magistrati del Tribunale del Lavoro di Messina. In tali esposti si fa anche riferimento alla nomina del Commissario Laganga, poiché se pur nel garantire la continuità dell’azione amministrativa e nell’eccezionalità della situazione in attesa della ricostituzione nel più breve tempo possibile degli organi di gestione, il dott. Laganga non è nell’elenco dei direttori generali della regione Sicilia”.

Secondo Sinistra Italiana la particolare situazione del Policlinico “G. Martino”, dovrebbe ricevere maggiore attenzione, anche in deroga alla recente approvazione dell’art. 3 del disegno di legge sull’esercizio provvisorio approvato dall’Ars.

Quest’ultimo, in previsione del cosiddetto “semestre bianco” che precede le imminenti elezioni regionali, congela le nomine dei direttori generali in scadenza, ma chiaramente questo non riguarda la particolare realtà di Messina nella quale si vive già da molto tempo nell’incertezza.