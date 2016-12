Poletti, Monti e gli altri: appartenere alla Casta è un lusso, spararle grosse un attimo

Ogni mattina in Italia, un cittadino si sveglia meditando se emigrare o restare. Ogni mattina, all’estero, un italiano si sveglia pensando agli affetti lasciati a casa pur di non morire di stenti. Che tu sia un cittadino residente o un emigrato, l’importante è che sappia che da qualche parte, in qualunque momento, c’è un esponente della Casta pronto a spararla grossa. L’ultimo della lista, ma solo per ora, è Giuliano Poletti, riconfermato ministro del Lavoro da Paolo Gentiloni dopo l’esperienza non certo esaltante (il Jobs Act docet) nel Governo Renzi. Le sue affermazioni, infelici anche a detta del diretto interessato, rappresentano l’ennesima pagina di un campionario di castronerie preferite da chi detiene il potere e, piuttosto che contribuire al miglioramento della vita di chi sta peggio, si passa periodicamente il piacere di denigrare.

“Intanto – ha sostenuto Poletti due giorni fa – bisogna correggere un’opinione secondo cui quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100mila, ce ne sono 60 milioni qui: sarebbe a dire che i 100mila bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti dei ‘pistola’. Permettetemi di contestare questa tesi”. “Conosco gente – l’aggiunta ancora più nefasta – che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi”. Dare fiato ai polmoni per proferire bischerate, per il 65enne di Imola, non è una novità. “Prendere 110 e lode a 28 anni non serve a un fico, è meglio prendere 97 a 21”, la sua perla di saggezza, espressa pubblicamente il 26 novembre 2015, durante la convention di apertura di Job&Orienta, a Veronafiere. Niente male per uno il cui figlio 42enne, Manuel – come riferiscono i principali quotidiani nazionali – non ancora laureato e giornalista da appena cinque anni, dirige un periodico capace di ricevere in tre anni contributi pubblici per ben mezzo milione di euro. Nonostante venda non più di cinquemila copie la settimana. Un’escalation folgorante per chi, nella sua brevissima e tardiva carriera, è stato corrispondente dell’Unità e alla guida di settimanali controllati, guarda caso, da cooperative associate a Legacoop, di cui il padre era presidente nazionale.

Il ministro, purtroppo, come di diceva in premessa, non è il solo a beneficiare di vantaggi che ai più sono preclusi e, ciononostante, a infierire su chi è costretto a fare sacrifici immani per sopravvivere. “Il posto fisso è monotono”, è stata una delle frasi più celebri dell’allora premier Mario Monti. Chissà con quale pena nel cuore avrà sistemato nella Parmalat commissariata dall’amico Enrico Bondi il figlio Giovanni, stranamente silurato non appena la proprietà è passata al gruppo Lactalis. Il Governo Monti è stato caratterizzato da una serie non indifferente di anime raffinate e delicate. E’ il caso di Elsa Fornero che, oltre a versare lacrime di coccodrillo dopo avere affossato milioni di concittadini con una riforma pensionistica successivamente dichiarata parzialmente incostituzionale, si è passata il lusso di definire i giovani disoccupati “troppo choosy”, troppo schizzinosi. Malgrado la figlia, Silvia, fosse assunta nella stessa Università, quella di Torino, in cui insegna col marito, il giornalista/economista Mario Deaglio. Memorabile il ministro dell’Interno di quell’esecutivo, Annamaria Cancellieri, poi guardasigilli con Enrico Letta. Periodo durante il quale viene intercettata nel tentativo di favorire la scarcerazione della figlia di Salvatore Ligresti, Giulia, coinvolta nell’inchiesta sui bilanci della Fonsai, che al suo ex direttore generale, Piergiorgio Peluso, figlio proprio di Cancellieri, ha conferito una buonuscita di 3 milioni 600mila euro.

Succede tutto questo in un Paese nel quale le prospettive per i giovani sono talmente scarse da indurre Tito Boeri, presidente dell’Inps, a parlare di “generazione perduta”, tenuta lontana dal mondo del lavoro dalla politica dell’austerità attuata negli ultimi anni, soprattutto da Monti, e dagli effetti della riforma pensionistica di cui sopra.

E’, invece, l’Ocse a certificare che il Bel Paese è uno dei più arretrati per mobilità sociale e che l’80,6% di coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni vive ancora in casa con i genitori. E dire che il defunto Tommaso Padoa Schioppa, nel 2007, quando era ministro dell’Economia del Romano Prodi bis, presentò una manovra che prevedeva niente meno che “mille euro l’anno per i ventenni-trentenni che prendono casa in affitto”. “Mandiamo i bamboccioni fuori casa”, il suo storico e malconsigliato slogan.

La sensazione è che chi siede in Parlamento, chi governa, spesso non abbia idea di cosa accada nella vita reale. Secondo l’Istat, il 28,7% dei residenti in Italia, pari a 17 milioni 469mila persone, è a rischio di povertà o di esclusione sociale.

E i centomila espatri di cui parla Poletti, 107.529 per la precisione, sono relativi al solo 2015, come conferma l’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Il dato, per il 36,7%, riguarda i cosiddetti Millennials, la Generazione Y, ovvero coloro compresi tra i 18 e i 34 anni d’età. Molti dei quali in fuga da regioni come la Lombardia e il Veneto. Due di quelle nelle quali, in teoria, si starebbe meglio.

Purtroppo non tutti sono figli di Monti, Fornero o Sergio Mattarella, o fratelli di Angelino Alfano o di Umberto Bossi. Non tutti, come nel caso dell’erede di Poletti, diventano giornalisti in tarda età e si ritrovano a dirigere in men che non si dica una testata capace di incassare dallo Stato, sebbene abbia un numero di elettori non esattamente cospicuo, mezzo milione in tre anni. Oltre il 60% dei giornalisti è precario e, come denunciato un anno fa dal presidente nazionale dell’Ordine, Enzo Iacopino, deve vivere con circa cinquemila euro lordi l’anno. Questa, per Matteo Renzi, non è schiavitù. Ognuno, del resto, ha le proprie opinioni e vanno rispettate. Al pari di quella di chi scrive, secondo il quale chi ha perso il contatto con la realtà non dovrebbe governare ma essere aiutato.