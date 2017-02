“Placenta”, l’album di esordio della band messinese BasiliscusP

Si chiama Placenta ed è l’album di esordio della band messinese Basiliscus P, che uscirà il 1 aprile.

Il gruppo, composto da Marco (basso, voce), Federica (chitarra) e Luca (batteria), nasce nel 2011 con l’obiettivo di creare un sound che racchiuda le passioni musicali dei componenti della band, spaziando dal rock più progressivo e psichedelico degli anni ’70, fino alla ruvidezza degli anni ’90, con qualche affascinante sfumatura jazz.

Placenta è il frutto di questo interessante e particolare lavoro di ricerca musicale che i tre musicisti hanno compiuto in questi anni, creando uno stile molto personale e riconoscibile al primo ascolto, che sintetizza sonorità noise, stoner, math rock e psychedelic.

I componenti del gruppo spiegano: “La parola placenta rappresenta al meglio il risultato del nostro lavoro essendo anche la nostra prima creatura musicale. Inoltre, ci piace molto il suono di questa parola”.

Il primo album dei Basiliscus P, che è stato autoprodotto, si compone di 9 brani inediti, divisi in pillole e lunghe suite. E’ stato registrato nel settembre 2015 nei Dalek Studio di Messina. A inizio 2016, il lavoro viene ultimato ai Ludnica Studio, dove viene effettuato il master per mano di Ottavio Leo, rigorosamente su nastro.

Questo lavoro verrà ufficialmente presentato il 1 aprile in concerto al Retronouveau di Messina, e a breve, la band comunicherà i canali di acquisto di Placenta, che, per il momento è stato realizzato solo in vinile.