Pisapia scende in Campo da buon Progressista per dare una casa alla Sinistra

di Elena Inversetti

Milano – Non auspica affatto la scissione del Pd. Perché ci vuole unità per tutta la sinistra.

Perciò, mentre gli elettori hanno smesso di chiedersi che cosa sia oggi la Sinistra in Italia o che cosa ne sia rimasto, e molti altri hanno smesso di votare, Giuliano Pisapia, ex Sindaco di Milano, ha deciso di scendere in campo a favore di unità e coesione. Perché, come ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica:

“L’importante è salvaguardare una cultura di sinistra, dei valori di sinistra. Quando questi valori sono condivisi da tutti, si va avanti insieme anche se ci sono differenze e si può mantenere l’unità. Adesso nel Pd tutti dovrebbero stare fermi, o ancora meglio fare un passo indietro, per potere fare poi due passi avanti”.

Dal canto suo Giuliano fa un passo avanti con “Campo progressista” che l’11 marzo a Roma aprirà la convention nazionale (qui il manifesto). Troppe forze progressiste europee oggi sembrano concentrate solo sulla compatibilità dei conti economici, dimenticando vite e passioni. Anche per questo avanzano i populismi e le destre: per fermarli non basterà costruire un fronte politico “di sistema” che faccia argine. Serve aprire una nuova stagione. Un nuovo centrosinistra che si assuma la responsabilità del governo, per includere e per ridistribuire ricchezza e opportunità. Questa forza – non solo politica, ma sociale e civica – può nascere solo in netta discontinuità con le scelte di questi anni.

Questo nuovo centrosinistra, battezzato “Campo progressista”, cosa è? Non un partito o un cartello elettorale, ma una leva che valorizzi le risorse positive esistenti e ne liberi di nuove. Si legge dal manifesto. Quindi? Un movimento?

“Una speranza – spiega sempre a La Repubblica Pisapia – non volevo più altri ruoli nella politica italiana. Ma girando l’Italia ho colto tanto entusiasmo, ho scoperto tante realtà che fanno cose che sembravano irrealizzabili, ho incontrato tante persone deluse dai partiti. Persone di sinistra, che sentivano di non avere più una “casa”. Voglio provare ad offrirgliene una. Questa casa si chiama Campo, perché è una bella parola, che evoca qualcosa di importante, e Progressista, perché è qualcosa di ampio, largo, in grado di coinvolgere tutti. Chiamiamolo dunque aggregatore politico di centrosinistra…”.

Yuppi! Chi avrebbe mai pensato a un tale colpo di coda da parte di Pisapia, un sindaco in pantofole per quanto capace di muoversi con riservatezza e pudore. Il manifesto di “Campo progressista” recita infatti: “Serve una politica gentile… che sposti il proprio epicentro dalla televisione al territorio”. Sì, ma come? Grazie alle forze civiche con le quali il capoluogo meneghino ha dato prova, già durante gli anni della giunta Pisapia, di saper intervenire sul territorio con azioni concrete a favore dei cittadini.

Al di là delle letture politiche, non resta che aspettare per vedere se, come alcuni “progressisti” sostengono, “Campo progressista” rappresenti il volto della Vera Sinistra Italiana. Oppure se, come fece l’Ulivo con Prodi (altro politico in pantofole) contro il mostro Berlusconi, CP sarà l’ennesimo partitino, nato contro i mostri Grillo e Salvini, destinato al dimenticatoio del 4%. Il tutto nel pieno della tempesta del Pd. Vedremo dunque se la comprensione e l’empatia saranno per Giuliano armi efficaci con la disperazione che è un sentimento sempre più diffuso.

Allora, come si dice a Milano, sperém!