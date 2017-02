Pif: il nuovo eroe siciliano. Quando un cittadino si sostituisce alla politica ignava

di Eleonora Urzì Mondo

Se ti prendo per i fondelli, senza prendermi nemmeno la cura di farlo bene, allora prima o poi le conseguenze le devo subire. Due sono le teste dell’esecutivo regionale che in pochissimi giorni sono state incoronate pubblicamente con l’aureola della vergogna. Il primo è stato certamente l’ormai ex assessore Gianluca Miccichè, che a seguito di un servizio delle Iene è stato scaricato e disconosciuto dal Governatore, che lo ha bollato come traditore. Il secondo è proprio il Presidente Rosario Crocetta, che ieri ha portato a casa una definitiva e clamorosa sconfitta politica e umana. A dargli il colpo mortale, non un membro dell’opposizione all’Ars ma un palermitano, regista, attore e conduttore. Uno che nella vita, attraverso la TV e il cinema fa prima di tutto informazione. Si tratta di PierFrancesco Diliberto, meglio noto come Pif.

Facciamo un passo indietro. Miccichè, qualche giorno fa era stato protagonista di un servizio del programma TV Le Iene, in cui veniva denunciata una sua gravissima inadempienza, commessa nella qualità di membro dell’esecutivo regionale con delega alle Politiche sociali.

L’assessore ex Udc, oggi in quota D’Alia (dopo lo scisma del partito di centro), è colpevole di inadeguatezza. In primis si è macchiato di aver costretto a ben otto ore di anticamera Alessio e Gianluca Pellegrino, due fratelli palermitani disabili che attendono l’assistenza domiciliare a cui hanno diritto da oltre un anno -ossia quando lo stesso Miccichè garantì loro che avrebbe risolto la situazione, sempre dopo un altro intervento de Le Iene-.

A inizio del 2016, i giovani, invalidi al 100%, avevano chiesto alla Regione un sostegno giacchè, nonostante il loro diritto ad assistenza h24, il servizio pubblico garantisce loro la copertura per sole 3 ore al giorno (di cui solo 1 pagata dalla Regione, la restante parte è a carico del Comune). Ventuno ore su 168 settimanali. Le rimanenti 147 vengono pagate dai fratelli ( percepiscono una pensione di solidarietà). Dove sono i fondi per l’assistenza a cui i Pellegrino (e non solo) hanno diritto? Un anno fa, alle Iene, Miccichè aveva garantito che entro marzo (2016) ogni cosa sarebbe stata messa a posto.

Qualche giorno fa, il ritorno dei Pellegrino negli uffici dell’assessorato -con telecamere al seguito- e l’anticamera infinita. A posteriori, Miccichè affermerà che non si trovava in sede mentre, invece, proprio il servizio del programma di Italia1 ha dimostrato il contrario.

Sempre nel pezzo confezionato dalla redazione della trasmissione Mediaset, è montata la ripresa (con telecamera nascosta) di una visita del centrista a casa dei fratelli, dove l’assessore si è recato per scusarsi ( ma ‘tra virgolette’- disse) con i due per l’attesa cui erano stati costretti ( e qui spara la palla che non era in assessorato, mentre i fatti dicono altro) e chiedere loro di essere pazienti: “i fondi arriveranno presto e ogni criticità rientrerà”- ha detto persuasivo. Certo, però, perché questo sia possibile è necessario lui resti in carica, quindi: ” mi raccomando, se voi mi date una mano d’aiuto a restare…”. Eh,se loro danno una mano a lui….

Insomma se evitano di fare casino sputtanandolo in TV.Ovvio.

Arriviamo così a ieri. La palla, dopo le dimissioni dell’assessore disconosciuto persino dal Governatore (che, da buon comandante, quando la nave affonda,la abbandona), passa a Crocetta (che tutto può). Originariamente, va detto, Re Saro aveva commentato come “atto di responsabilità” il passo indietro di Miccichè che, ieri, davanti a telecamere e disabili è diventato invece quello che lo ha “tradito”, perché non ha portato il risultato a casa. E così, ieri mattina, il presidentissimo avrebbe dovuto incontrare personalmente i Pellegrino, notizia diffusa dai social e i media e che ha subito raccolto consensi e adesioni. Ad aspettare Crocetta non solo i due fratelli ma, a quel punto, 3.600 disabili gravissimi e, in capo alla loro manifestazione davanti Palazzo D’Orleans, Pif. Quest’ultimo, vestiti i panni del supereroe (basta poco per fare la differenza…ecchecavolo!) si è dapprima lanciato in una sfuriata telefonica con Crocetta che, per chi non lo sapesse, non è proprio noto per il rispetto orario degli appuntamenti. Così, viene fuori che trascorse abbondantemente le 11, orario dell’incontro, il Presidente era ancora a Vittoria). Una volta arrivato a Palermo -a quel punto, dopo la figuraccia ripresa da tutta la stampa presente, in fretta e furia- ha sì incontrato i disabili che lo attendevano, ma anche Diliberto (Pif) che lo ha nuovamente contestato. E dire “aspramente” sarebbe un eufemismo.

“In un mese possiamo formare il nostro personale, i precari, per impiegarlo come assistenti specializzati: tutti quelli che si vogliono riqualificare verranno pagati da noi e si occuperanno dei disabili per sempre. E lo faranno perché sarà garantito un incentivo”. Serve tempo però… “Ne riparliamo tra due mesi”, dice il Governatore. Due mesi? “Non c’è più tempo”, gli contesta il conduttore.

La discussione è accesa e i due si parlano letteralmente con le mani in faccia per dirla spicciolamente. Il presidente accusa Pif di essere lì per fare politica, e per tutta risposta questi gli controbatte la cosa più scontata possibile: “sei inadeguato, lo hai dimostrato, ti devi dimettere. E se vuoi tempo ma non lo rispetti te ne devi andare di corsa e lasciare la presidenza”.

Il discorso non fa una piega. In poche ore Pif passa da simpatico e impegnato narratore dei fatti sociali e storici ad eroe nazionale. Come? Solo avendo fatto quello che sarebbe stato ovvio facesse uno, e dico uno qualunque dei politici siciliani, magari uno dei novanta (novanta) deputati regionali eletti dai cittadini di quest’isola, in cui un sacrosanto diritto diventa una gentile concessione (forse) mentre denaro pubblico viene sparso da decenni senza ritegno. Una regione in cui un presidente può continuare imperterrito a dar prova di abilità nello sfoderare supercazzole a ruota in TV e ai comizi senza che nessuno lo sfiduci per direttissima. Fortuna che la Sicilia è fatta anche di gente diversa, di quella che non si volta dall’altra parte davanti alle clamorose ingiustizie. Dovremmo ricordarcelo tutti quando celebriamo i vari simboli della nostra terra che per i diritti e la verità hanno perso la vita. Perché l’ignavia è l’indifferenza sono le peggiori colpe di cui ci si possa macchiare, specie quando colpiscono i più deboli.