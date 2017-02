Piastrelle all’arsenico prodotte in Cina e vendute in Sicilia. Maxi sequestro della GdF

Mattonelle da pavimentazione, nere, lucide che all’improvviso cambiano colore e si degradano, rivelandosi altamente tossiche e nocive alla salute. La Procura di Enna, che ha avviato l’inchiesta, dispone immediate analisi, il cui esito è a dir poco preoccupante, lo stabilisce l’indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Enna, che rintraccia due lotti venduti in tutta Europa e sequestra migliaia di pezzi.

“Pureblack” è il nome delle piastrelle incriminate e anche quello dell’operazione che, partita da Enna e durata due anni, ha consentito di reperire e rintracciare due lotti di piastrelle di importazione dalla Cina prima dell’immissione in commercio, rivelatesi altamente tossiche dalle analisi condotte dall’Arpa, secondo cui “l’esposizione delle persone alle polveri generate dal calpestìo dei pavimenti coperti con tale tipologia di mattonelle, è causa di danno, nel lungo periodo, alla salute delle persone che risiedono nei relativi ambienti indoor”. Ed ancora: “Si ritiene che la presenza di tali metalli nella mattonella esaminata, renda plausibile che nel ciclo produttivo che ha generato la mattonella siano stati inseriti rifiuti pericolosi”.

Anche l’Istituto Superiore di Sanità, su incarico del ministero della Salute, ha esaminato le piastrelle pronunciandosi in tal modo: “Si ritiene che l’uso dell’articolo oggetto del presente parere, possa essere associato a possibili rischi per la salute dei consumatori”.

Il primo lotto di piastrelle era stato importato da una società di Mascalucia (Catania), il cui amministratore è stato denunciato dalle Fiamme Gialle. Successivamente erano state rivendute ad altri negozianti di tutta la Sicilia, risultati ignari della pericolosità del prodotto, tra cui uno a Nissoria. Sempre a Mascalucia è stato individuato dai finanzieri della Compagnia di Enna un secondo lotto, anch’esso analizzato e ritenuto pericoloso, proveniente da Sassuolo (Modena), dove una ditta, il cui responsabile legale è stato denunciato alla Procura di Enna, l’aveva importato dalla Cina e venduto in tutta Europa, anche a catene di grande distribuzione.

Le indagini dei finanzieri ennesi hanno appurato che i due lotti sequestrati erano stati prodotti da due diverse aziende della regione del Guangdong, nel sud della Cina, con identici stampi. Nel corso dell’indagine, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intera documentazione doganale e commerciale riferita ai due lotti di piastrelle, individuando anche gli esercizi commerciali cui erano state vendute e riuscendo a sottoporre a sequestro, con l’ausilio dei Reparti sul territorio, circa 7000 pezzi in 15 operazioni, prima che venissero commercializzati ed utilizzati dagli ignari acquirenti. Denunciati i rappresentanti legali delle società italiane d’importazione e commercializzazione.

Arsenico, nichel, piombo e cromo, sono le sostanze rilevate nelle piastrelle in quantità tali da costituire pericolo per la salute pubblica. Tali sostanze normalmente vengono “sigillate” all’interno della piastrella tramite il processo di vetrificazione dovuto alle altissime temperature di cottura mentre nel caso oggetto di indagine tale processo di fabbricazione non era stato compiuto in maniera regolare, tant’è che dette sostanze tossiche erano pericolosamente affiorate in superficie.

In particolare, l’Arpa, a seguito di specifica expertise ha stabilito che “nel caso in esame la pericolosità del manufatto deriva da una non conformità del prodotto in quanto vi è stato verosimilmente inserito un preparato (probabilmente un rifiuto pericoloso) estraneo alla sua formulazione”.