Pensioni: da gennaio cambia il calendario dei pagamenti

Da gennaio 2017 cambiano le regole sui pagamenti delle pensioni.

L’Inps ha diramato una comunicazione con la quale ha reso noto che, in ottemperanza a quanto disposto nel decreto 65/2015, le pensioni saranno versate non più il primo giorno bancabile, ma bensì il secondo.

La decisione nasce dall’esigenza di uniformare le date dei pagamenti di tutte le prestazioni previdenziali, comprese le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile etc.

Di conseguenza la pensione relativa al mese di gennaio sarà accreditata agli istituti bancari ed alle Poste, solo a partire da giorno 3.

Queste nuove regole portano co sé un inconveniente. Se consideriamo, infatti, che al sabato le banche non eseguono pagamenti, nei mesi che iniziano di venerdì (nel 2017 capiterà almeno due volte, a settembre ed a dicembre) la pensione sarà disponibile solo dall’inizio della settimana successiva, cioè dal lunedì.

L’attesa dei pensionati, dunque, sarà più lunga, e non si tratta affatto di un cambiamento innocuo, se pensiamo che molti devono fare i conti con scadenze impossibili da sforare.

La notizia è accompagnata da quella sul mancato riconoscimento di un aumento sugli assegni.

Secondo i dati Istat, infatti, come già era avvenuto nel 2015, anche il 2016 si chiuderà con l’indice del costo della vita con segno negativo.

Questa circostanza, non solo non permette di riconoscere aumenti sui trattamenti pensionistici, ma potrebbe presto portare ad una restituzione parziale di quanto incassato dai pensionati, sulla base della rivalutazione 2015, anno in cui, nonostante il segno meno registrato, si era deciso di non ritoccare al ribasso le pensioni.