Peculato: a giudizio 2 supermanager della Regione Sicilia per concessioni extra budget da 11 mln

Il Gup di Palermo Fabrizio Molinari ha rinviato a giudizio Anna Rosa Corsello, ex dirigente della Formazione, e disposto il giudizio abbreviato per il segretario generale della Regione, Patrizia Monterosso.

Il doppio processo riguarderà una ipotesi di peculato, relativa agli extra budget della Formazione regionale, settore di cui la Corsello era dirigente fino all’anno scorso, quando è andata in pensione. Il processo a carico di Corsello prenderà il via a partire dal 5 giugno, davanti alla terza sezione del tribunale, mentre la Monterosso sarà giudicata dallo stesso Gup Molinari, l’11 maggio.

Secondo l’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Luca Battinieri, le due dirigenti dell’amministrazione di Palazzo d’Orleans avrebbero in un primo momento concesso finanziamenti superiori al dovuto agli enti che si occupano di formazione per conto della Regione. Dopo che la Corte dei Conti aveva individuato gli extra budget per una cifra vicina agli 11 milioni di euro, Monterosso avrebbe chiesto a Corsello di bloccare i pagamenti successivi, destinati agli stessi enti, in modo da recuperare le somme e fare venire meno il danno erariale.

Nella vicenda la Regione non si è costituita parte civile, in virtù di un parere dell’Avvocatura dello Stato, che sostiene la insussistenza della condotta illecita. Monterosso è stata condannata dalla magistratura contabile a risarcire pro quota il danno che avrebbe procurato alle casse della Regione.