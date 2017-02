Se il Pd si specchia nel Dp viene fuori una nuova Dc

Fu Esopo, addirittura nel sesto secolo avanti Cristo, a raccontare la favola del cane che, specchiandosi nell’acqua, gettò via l’osso che teneva in bocca per appropriarsi di quello che vedeva nella propria immagine riflessa. Perdendo tutto. Una metafora che fa capire perfettamente perché il nuovo soggetto politico nato dalla scissione del Pd non potesse avere altro acronimo che Dp. Esattamente speculare a quello del Partito democratico. E capace di dare il la al risveglio della Balena bianca.

Il nome per esteso del uovo soggetto politico, Articolo 1 – Movimento democratici e progressisti, è un omaggio alla sovranità popolare celebrata dalla Costituzione. Ma anche a valori che la sinistra, in Italia, non ha mai avuto. Dp, dalla metà degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta fu l’identificativo di Democrazia proletaria, partito dell’estrema sinistra di cui fece parte pure l’attuale governatore della Lombardia, il leghista Roberto Maroni. Di sinistra sono i fondatori del nuovo Dp: Roberto Speranza, Enrico Rossi, Pier Luigi Bersani, Massimo D’Alema e Arturo Scotto, reduce da Sinistra italiana. Tutti figli della scuola comunista che, col progressismo, di matrice storicamente socialista, non ha niente a che vedere.

Un marchio, quello progressista, del quale i massimalisti hanno cercato di appropriarsi già nel 1998, quando la triade composta da Massimo D’Alema, Piero Fassino e Walter Veltroni diede vita ai Democratici di sinistra, sedicente partito socialdemocratico e riformista che nulla da spartire aveva, almeno nei suoi vertici ispiratori, con il Psi e il Psdi di pentapartitica memoria, né con le socialdemocrazie riformiste del nord Europa. Semplicemente un marchio, il loro, per rifarsi una verginità a seguito del fallimento del modello marxista leninista e, soprattutto, delle campagne anti berlusconiane. Con la parentesi prodiana del 1996 vanificata proprio dai voltafaccia degli eredi del Pci Fausto Bertinotti, alla guida di Rifondazione, e D’Alema.

Che con il progressismo, i fondatori dell’attuale Dp, non c’entrino granché lo conferma la loro storia amministrativa: un ventennio di calma piatta, trascorso unicamente a demonizzare la destra, o il centrodestra, e il loro leader, Silvio Berlusconi, pensando esclusivamente a preservare le proprie rendite di posizione, senza nemmeno abbozzare l’ombra di una riforma. A meno che tale non si voglia definire la modifica del titolo quinto della Costituzione, fatta approvare sotto la guida di Giuliano Amato (pur sempre un ex socialista) per scopiazzare la Lega nord nel disperato ma vano tentativo di non farsi triturare alle politiche del 2001. Niente a che vedere con la stagione in cui il Partito socialista italiano – osteggiato proprio dal Pci – faceva approvare, per esempio, lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970).

Se un riformista c’è stato, nel centrosinistra degli ultimi 20 e passa anni, quello è proprio Matteo Renzi. Che le sue idee possano essere condivisibili o meno, è l’unico esponente del Pd – e dei suoi antesignani, Pds e Ds – ad avere intrapreso una politica progressista. Non a caso, è riuscito a fare approvare perfino la legge sulle unioni civili. Scoglio sul quale, prima di lui, si era arenato, tanto per fare un nome, il secondo governo di Romano Prodi.

L’antologia degli ex Pci, in compenso, è piena di lotte intestine per la ricerca costante del potere. O per il suo mantenimento. Con D’Alema, prima, e Veltroni, poi, che fanno le scarpe allo stesso Prodi. Con Bersani che scalza Dario Franceschini (ex Margherita), a sua volta eletto segretario del Pd al posto dell’ex sindaco di Roma. Per poi arrivare a l’ex Cgil Guglielmo Epifani. Un’escalation interrotta da Renzi, capace tuttavia di tradire l’amico Enrico Letta, inseritosi, a sua volta, nel vuoto di potere generato dall’effimera vittoria di Bersani alle politiche del 2013.

Questa sarebbe la sinistra che promette di cambiare le cose, di riportare al centro dell’agenda politica i reali bisogni della gente. Una sinistra che, date le defezioni di D’Alema e Bersani, non è stata capace di fingersi compatta nemmeno alla presentazione del nuovo soggetto politico. Una sinistra che si è già sfaldata, con i vari Andrea Orlando, Michele Emiliano, Gianni Cuperlo, Fassino, Maurizio Martina rimasti nel Pd. Una sinistra che, ancora una volta. alla possibilità di governare per il bene degli Italiani, magari provando ad aggiudicarsi la guida del partito di maggioranza relativa col lavoro duro e i risultati, preferisce la secessione e la vanagloria. Una sinistra già spaccata dall’esistenza di una galassia di pianetini perennemente in debito d’ossigeno, da Sel, a Si, fino ad arrivare a un’altra new entry: il Campo progressista (Cp) di Giuliano Pisapia. Ognuno rema in una direzione diversa, come attestano già le dichiarazioni contrastanti sulla possibilità di appoggiare o meno il governo di Paolo Gentiloni.

Il risultato inverso, per coloro rimasti incollati al Nazareno, è quello di essersi liberati di quella frangia più estremista che ha sempre impedito il dialogo e, talvolta, il connubio con molte realtà cosiddette moderate. Ora, la strada è spianata. Con altri nomi e altre facce, il ritorno di una nuova Dc sembra essere alle porte.