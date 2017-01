Pd a rischio scissione, storia di chi paralizza l’Italia da oltre vent’anni

La credenza popolare vuole che il declino dell’Italia sia dovuto a “vent’anni di governo Berlusconi”. Dato per assodato che il Cavaliere è stato presidente del Consiglio dei ministri poco meno di due lustri, si ha sempre più l’impressione che il vero responsabile della paralisi politico – amministrativo – economico – sociale del Paese sia il centrosinistra. O buona parte di esso. Impegnato, per tutta la durata della Seconda Repubblica, in guerre di posizione, sia intestine che contro il leader di Forza Italia, perché nulla cambiasse. Così evitando di perdere i privilegi acquisiti. L’ennesimo ma non ultimo atto di questo teatrino, sempre a spese dei cittadini, lo inscena il solito Massimo D’Alema, con la complicità del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Entrambi determinati a spaccare definitivamente il fronte in casa Pd, a fini meramente personalistici.

La storia dell’ex premier è costellata di tradimenti a spese degli alleati. Il più celebre, quello consumato ai danni di Romano Prodi, nel 1998, con la complicità del Partito della rifondazione comunista di Fausto Bertinotti, quando gli successe a palazzo Chigi. Dopo avere fatto le scarpe ad Achille Occhetto, alla guida del Pds, nel 1994, all’indomani della sconfitta elettorale contro Silvio Berlusconi. Il male personificato, secondo le testate giornalistiche di partito (ufficiali e no) dell’epoca, col quale l’ex presidente del Copasir non esitò, tuttavia, a stringere compromessi pur di proseguire nella propria ascesa. Il patto della crostata e la guida della commissione bicamerale per le riforme istituzionali, nel 1997, ne sono prova.

Oggi, D’Alema mostra ancora serie difficoltà a digerire l’estromissione dalle politiche del 2013. La sua crociata anti Matteo Renzi in vista del referendum confermativo dello scorso 4 dicembre ha dato il là a un vero e proprio tentativo di golpe all’interno del Pd. Arrivando a minacciare, proprio in questi giorni, che, se si arrivasse a nuove elezioni senza prima aver cambiato la legge elettorale, scatterebbe il “liberi tutti”. Ovvero la scissione in seno al partito di maggioranza relativa. Quello che, se permanesse l’Italicum, viste le percentuali del referendum costituzionale, consentirebbe a Renzi di governare, forte del 40% di consensi e del relativo premio di maggioranza alla Camera. Non a caso, l’attuale segretario del Partito democratico auspica di tornare al voto al più presto, qualora entro il 13 febbraio non si trovasse un accordo tra le parti per una nuova legge elettorale.

L’ex sindaco di Firenze ha dimostrato nei fatti di essere l’unico capo di governo, in Italia, ad avere un progetto, discutibile o meno che sia, e la forza per realizzarlo. A lui è stato consentito di approvare provvedimenti, come la riduzione delle tutele derivanti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori o l’inasprimento delle regole sulla responsabilità civile dei magistrati. vietati a Berlusconi un decennio prima dalle campagne di demonizzazione condotte dal centrosinistra di D’Alema ma non solo. Una storia di concorrenze interne e tradimenti, quella della coalizione, comprovata dalla serie incredibile di segretari susseguitisi alla testa del partito leader. Quel Pd costruito a misura di Walter Veltroni quando presidente del Consiglio era, tra il 2006 e il 2007, ancora una volta Prodi, e strappato poco dopo dalle mani dell’ex sindaco di Roma per passare in quelle dei vari Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani e Guglielmo Epifani. Fino ad arrivare a Renzi. Cinque segretari in poco più di nove anni, dall’ottobre 2007 a oggi.

A dimostrare l’inclinazione a piegare l’intero Paese alle proprie necessità e ambizioni è lo statuto dello stesso Pd. In base al quale il segretario nazionale deve coincidere con il premier. Il che significa che ogni crisi partitica interna deve avere necessariamente ripercussioni sulla stabilità politica nazionale. Un obbrobrio che ancora oggi fa sentire i propri effetti. A seguito della sconfitta referendaria, favorita dalle fronde dissidenti interne, Renzi si è dimesso. Grazie alla nomina di Paolo Gentiloni, da parte di Sergio Matterella, l’attuale esecutivo procede in pressoché totale continuità con il precedente. Ma in via Sant’Andrea delle Fratte si lavora già da tempo per interrompere il trend: Emiliano, anche lui contrario alla riforma costituzionale, non si nasconde da tempo e arriva ad accusare Renzi di violare le regole, impedendo la celebrazione del congresso nazionale che, però, dovrebbe tenersi a dicembre. E’ il presidente della commissione di garanzia del Pd, Gianni Dal Moro, ad accusare il governatore pugliese di dire “falsità”. Di certo, non una bella pubblicità, per chi ha ricevuto il mandato popolare di amministrare un’intera regione.

Ma, di sgambetti e colpi bassi, la storia del centrosinistra, in generale, e del Partito democratico, in particolare, è piena. Basti ricordare l’impasse post elettorale del 2013, con Bersani scalzato da Enrico Letta, a sua volta beffato dall'”amico” (o compagno?) Renzi nel febbraio 2014. Se il potere logora chi non ce l’ha, la corsa al potere sta logorando da decenni 60 milioni di italiani.