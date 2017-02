Pd e M5S: l’anomalia peloritana dei partiti numeri uno in Italia. A Messina, non classificati

di Eleonora Urzì Mondo

Sulla carta sono le due principali forze politiche del nostro Paese; difficile dire chi abbia il primato sull’altra, considerato il costante testa a testa. A Messina, però, la situazione fa storia a sè. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in salsa peloritana hanno tutta una fisionomia particolare, anomala e decisamente diversa rispetto al trend nazionale.

Nell’attesa, dunque, che si presenti il foglio di via al deputato cosentino che ha sin qui (mal) retto le sorti di un partito preso sconquassato e lasciato dilaniato, e si dia spazio a nuovi corsi – con segretario provinciale-prima-e-cittadino-dopo – democraticamente eletti dall’assemblea, i democrat inaugurano la stagione dei tesseramenti (nel dopoFrancantonio), considerato che l’unico in città ad avere una tessera Pd nel portafogli, allo stato attuale, è nientemeno che Luca Eller, come qualcuno fa notare. Quello che Carbone ha sbattuto fuori dalla Sala Monsignor Fasola – causa compartecipazione al percorso della giunta – perché colpevole di indegnitudine, per intenderci.

Una campagna che con una grande originalità si è scelto di chiamare “InsieME Ripartiamo” che sembra una crasi tra il goffo tentativo di mostrarsi come un movimento (Ripartiamo) di nuova generazione e il copia incolla di uno slogan del Nuovo CentroDestra (anche in quel caso “InsieME” non fu un guizzo di originalità). Del resto, questa dicotomia – perché di dicotomia trattasi sotto il profilo semiotico, a ben guardare – adeguatamente rispecchia la condizione incerta e basculante di una forza politica che attualmente non ha idea di che futuro la attenda, neppure alle massime latitudini. Nell’aria è forte l’odore di scissione, uno scisma che spaventa più di quello che portò il Papa ad Avignone (non fosse altro perché quello non lo ricorda nessuno, a parte gli autori dei sussidiari; in caso di rottura del giocattolo Pd, alle cui sorti è strettamente collegato il domani del Paese, invece, il rumore sarebbe tale da renderlo indelebile nella memoria, per una ragione o per un’altra).

Ma, in fin dei conti, la situazione è tragica a Messina come anche a Palermo (puff!) e Roma. Se in consiglio comunale si crea una lacerazione tra la capogruppo e gli altri tre colleghi che esprimono voti opposti alla sfiducia confezionata per mandare a casa l’amministrazione, nel capoluogo regionale una schizofrenia che appare come una grossa presa in giro ai siciliani tiene in piedi ma al contempo contesta un esecutivo crocettiano da lasciar perplessi.

Intanto, nella casa madre del Partito Democratico pare siano tutti pronti con le valigie sull’uscio. Poi, a ben vedere, invece, si scopre che i bagagli non sono di chi li tiene in mano ma del competitor che gli sta di fronte. È una gara di resistenza in cui tutti vogliono togliersi dai piedi gli altri senza però avere la più pallida idea di cosa fare dall’istante dopo, ad obiettivo eventualmente raggiunto. A Renzi non sembra fregare poi troppo di questo casino interno; lo stesso Delrio glielo contesta in un momento di confidenze bisbigliate e opportunamente rubate e diffuse. Dall’altra parte ci sono i famosi autoespulsi che da tempo stanno seduti sulla riva del fiume pensando a cosa fare quando vedranno passare il cadavere del nemico ma non hanno i numeri per poter immaginare di rappresentare la differenza in un eventuale postMatteo. Sullo stesso filo di lana camminano i pretendenti al trono Dem (quelli sulla porta con le valigie in mano). Come se giocassero a “Mamma Ciro mi tocca. Toccami Ciro che mamma vuole”, si presentano come quelli che vogliono tutto e il contrario di tutto.

Mentre i folgorati sulla via di Damasco si apprestano a trasmigrare altrove (si parla di numerosi deputati, senatori, europarlamentari, e altri tra governatori, attivisti della prima ora e militanti eccellenti) è impensabile che proprio a Messina qualcuno veda chiaro sul futuro del Partito Democratico… Plausibilmente anche. Se Labdem attacca senza mezzi termini chi, all’interno della compagine, non ha sostenuto la sfiducia, dai consiglieri agli attivisti che non si manca di definire “attardati giovani virgulti politici locali”, d’altro canto esistono ed insistono altre anime del Partito Democratico che da tempo non mancano di sottolineare il proprio dissenso su imposizioni, le cosiddette scelte calate dall’alto e la mancanza di confronto.

Un caso su tutti è quello di Giuseppe Grioli, ex consigliere comunale candidato alle primarie per la corsa alla sindacatura: qualche ora fa, il professionista messinese, attraverso il proprio profilo Facebook ha letteralmente sbottato. “Non avrei mai pensato di mettere in discussione la mia appartenenza al pd”, scrive. “Ma dall’Ulivo ad oggi sono cambiate molte cose. Troppe! Ho fatto la mia parte quando abbiamo scelto nei Ds di costruire il PD insieme alla Margherita. Ho creduto e credo ancora nelle potenzialità di un progetto. Ma se non si parte da ciò che ha allontanato centinaia di migliaia di elettori da noi e dallo scollamento dai territori del nostro partito andremo a sbattere contro un muro. Mi pare che siamo lontani da questa presa di coscienza. Si riduce tutto ai personalismi. In profondità c’è un grande malessere che non si vuole vedere“.

C’è chi però crede ancora di poter buttare a terra il castello di carta e rimetterlo in piedi ad immagine e somiglianza del partito che ha idealizzato. È il caso di Alessandro Russo che ribadisce: “La nostra casa è questa”. Ma il renziano (o ex) continua: “Io sono spettatore ovviamente interessato. Aspetto di capire che orientamenti prenderà il PD locale, se riuscirà a fare sintesi rilanciando sui temi, sulle idee, sulle proposte e soprattutto sul cambio di leva dirigente o se invece continuerà ad essere un ritrovo di fazioni e di vari capi e capetti di tessere e correnti interessate a gestire l’esistente e gli equilibri immutabili di questo residuo di partito messinese. Solo se il PD tornerà ad essere PD, varrà la pena impegnarsi nella ricostruzione. Oggi è una cosa distrutta, spappolata, incattivita e stremata da un anno di commissariamento“.

Oggi come anni fa, Russo (che poi è uno degli “attempati giovani virgulti” di cui sopra), ritiene sia chiara la ricetta per uscire dall’impasse: “rinnovare classe dirigente, tenere da parte le vecchie logiche di potere basate sugli equilibri di posti e tessere gestite con formule alchemiche dai grandi capi corrente locali, investire in idee, in proposte, in apertura alla società reale. Se non sarà così, difficilmente il PD supererà il trauma. Molto difficile”, conclude l’ex presidente della VI circoscrizione che, insieme al riconfermato baby sindaco del IV quartiere – Francesco Palano Quero – alle ultime amministrative ha preso un bel calcio sui denti dal partito ed ha corso da solo con una lista civica.

I problemi interni sono gravi anche sul fronte locale, specie dopo la seduta notturna della scorsa settimana. Lo riconosce la capogruppo democratica in consiglio comunale, Antonella Russo: “Quello che è successo mercoledi nel PD cittadino non è cosa da poco. Le innumerevoli attestazioni di solidarietà e di coerenza sono importanti ma non mi bastano per il prosieguo di una corretta politica di opposizione che il PD deve continuare a fare in consiglio. Devo capire come si traduce il voto dell’altra sera già da oggi in poi rispetto alle delibere dell’amministrazione, in primis. Se saremo uniti come gruppo in una seria e coerente opposizione alla giunta, che fino ad ora non c’è stata, allora posso continuare nel gruppo consiliare il percorso che ho cominciato quasi 4 anni fa, altrimenti prenderò altre strade. Se sono sola, sola continuerò ad essere. Se sono parte di un gruppo”, prosegue l’avvocatessa PD, “bisogna capire se il gruppo si uniforma o meno alle scelte del partito”. La Russo sottolinea come stare all’opposizione non costituisca di per sè un atteggiamento di ostruzionismo verso la giunta ma impone di “essere molto molto vigili rispetto alle loro scelte, e se del caso essere rigorosamente contro, controllando la formazione degli atti, ed evidenziando tutto quello che non va”. Opposizione costruttiva senza sconti… dentro o fuori dal gruppo, appare chiaro.

Tornando infine al Movimento 5 Stelle, è chiaro che le iniziative degli attivisti, le riunioni dei meetup e i banchetti itineranti non premiano: grillini non pervenuti. Fallaci nella comunicazione (e stiamo parlando del movimento fondato sulla comunicazione 2.0), apparentemente non presenti sui temi importanti nè incisivi sulle decisioni che riguardano la città. L’assenza di una rappresentanza in consiglio comunale non aiuta di certo ma neanche può rappresentare un alibi per una forza che a Messina deve competere non solo con la sfiducia verso i partiti ma prima di tutto con il malcontento verso i movimenti e la miscredenza sui cambi di rotta pseudorivoluzionari. E se disertare Palazzo Zanca la lunga notte della sfiducia si scopre essere stata una scelta ponderata e non una mera casualità, come afferma l’avvocato Antonio De Luca, attivista pentastellato, ai microfoni de Il Giornale della Sera su RadioStreet, non si può non trovare criticabile la scelta che, ancora una volta, ha reso il movimento, invisibile agli occhi di chi guarda una città che si spegne ogni giorno, politicamente avulso dalle dinamiche territoriali, consapevole di star tralasciando una fetta di politica che passa anche dal far sentire la propria voce e constare la propria presenza in circostanze come quella di una sfiducia sfiorata.