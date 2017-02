Passione sinistra: Eller, il democrat semper fidelis

di Eleonora Urzì Mondo

C’era una volta un militante di sinistra, di quella sinistra che non si maschera di democristianità e che solitamente sta più nei centri sociali che tra gli scranni dei palazzi del potere.

C’era una volta uno “strano figuro”, un attivista che estremizzava in modo plateale le proprie battaglie facendo proseliti o beccandosi grandi cacciate dalle occasioni pubbliche in cui irrompeva al grido di “No ponte”, una delle sue battaglie più concrete.

E “c’era una volta” è l’incipit giusto considerato che per un po’ forse qualcuno ha pensato che non ci fosse più. Punto e accapo! L’attivista, pacifista, notoriamente vicino ad ambienti di sinistra (seppur senza tessere), ma sinistra sinistra, si chiama Renato Accorinti e nel 2014 è diventato sindaco di Messina, straordinariamente anche con i voti del centro, del centro sinistra (che è cosa molto diversa dalla “sinistra-sinistra”) e del centro destra.

A distanza di tre anni e cocci dal suo insediamento arriva la mozione di sfiducia sottoscritta da centro, centro destra e un pezzetto di centro sinistra. Ma questa è storia nota. Nel 2016, la giunta capeggiata dal “professore scalzo”, ha contato due new entry: l’assessore alla cultura – Daniela Ursino… Non proprio una compagna con il faccione di Mao tatuato sulla schiena – e Luca Eller Vainicher. Quest’ultimo, toscano, è arrivato in riva allo Stretto per “assistere” l’allora assessore al bilancio – oggi allo sviluppo economico – Guido Signorino nella propria attività amministrativa.

Ernesto Carbone

La stampa parló di “badanti” chiamati in sostegno dell’assessore al ramo finanziario. Badante o meno, Eller è passato da “controllore” a membro della giunta, prendendo di fatto il posto del “controllato”. E ha portato i suoi bei frutti l’arrivo di questo signore con sguardo fermo e severo e la tessera (scaduta!) del Pd nel portafogli. Eh sì perché oltre ad essere conterraneo del segretario democrat, Eller è pure un renziano di ferro, di quelli che non molla, men che meno davanti alle avversità. Avversità che non di rado hanno avuto il viso e il nome di un onorevole cosentino che il vertice ha scelto per commissariare il partito a Messina. Fu così che Ernesto Carbone (il commissario per l’appunto), avvistato il “povero Eller” tra i presenti all’assemblea del Pd alla Sala Visconti nel maggio scorso, lo invitò pubblicamente e indelicatamente a lasciare il teatro, in quanto non gradito. Nonostante questo e numerosi altri attacchi e offese che il deputato non ha certamente lesinato all’assessore, quest’ultimo si è mantenuto superdevoto ricordando quasi il classico stereotipo dell’innamoratissimo non ricambiato.

Eppure va ricordato che né il Pd ha legittimato Eller come suo esponente néè tanto meno il suo ingresso in giunta ha rappresentato un’apertura al Partito Democratico. “Il mio è un ruolo tecnico“, tuonó alzandosi in piedi al cospetto della stampa durante il suo primo intervento alla presenza dei giornalisti. Evidentemente oggi le cose devono essere cambiate perché Eller sembra esser stato colto improvvisamente da un apparir del vero che fino ad ora doveva essergli sfuggito: Accorinti ha una provenienza di sinistra. Ma sinistra sinistra. Di quella sinistra che non manca di attaccare i partiti, quello democratico compreso. Così, appena due giorni fa, ad un incontro organizzato dal consigliere Maurizio Rella e al quale ha preso parte l’onorevole Stefano Fassina – passato da sottosegretario del governo Letta a “Fassina chi?” nell’era Renzi – non sono mancate le critiche al Pd, il tutto alla presenza di un duro e puro Luca Eller Vainicher che questi attacchi non sembra proprio averli digeriti.

Con un post l’assessore ha manifestato il suo assoluto fastidio e la delusione per il trattamento ricevuto, come se quello offeso fosse stato direttamente lui. Insomma l’appartenenza e la lealtà al partito per l’amministratore sono così forti da averlo indotto ad una totale identificazione, al punto di aver lasciato chiaramente intendere l’intenzione di prendere le distanze da quella che lui sembra ritenente una deriva estremista. È verosimile che nelle prossime ore si avranno aggiornamenti in merito, specie a seguito della riunione di giunta tenutasi ieri.

Quel che lascia perplessi però è il fatto che ad Eller sembrino sfuggire due aspetti: il primo è che non c’è in atto una deriva – forse sconosceva la storia e le idee di Accorinti prima di accettare l’incarico? – e il secondo, ma decisamente più rilevante, è che, proprio in questo momento, al di là dei disconoscimenti personali da lui subiti aventi come mittente Carbone – che è comunque il più alto rappresentante del Pd in città ad ora – è proprio il Pd tra quei partiti che intendono sfiduciare l’amministrazione. Non Accorinti, si badi, ma l’amministrazione e quindi anche lui. Insomma il Pd è tra quelli che stanno sfiduciando (anche) Eller. Ma se attacchi il Pd offendi Eller. Qualcosa non torna! Sarà mica che sotto c’è proprio ben altro? Lo scopriremo solo vivendo.