Parlamento, solo in 59 su 950 incidono sulle leggi. Due siciliani tra i più produttivi

Il Senato e la Camera vanno ridimensionati? L’Indice di produttività parlamentare 2016, mini dossier dell’associazione Open Polis, dice di sì. E anche in maniera drastica. Pare che siano appena 37 deputati su 630 e 22 senatori su 320, circa il 5% del totale, ad avere una reale influenza sui lavori dell’aula. Il 70% circa, invece, incide poco o nulla, limitandosi a schiacciare il tasto al momento di votare. In pratica, se davvero una riforma della Costituzione andrà in porto, un giorno o l’altro, sarà sufficiente limitarsi a un solo ramo del Parlamento, con una sessantina di componenti.

L’indice di produttività tiene conto dell’iter compiuto da ogni singolo atto portato avanti dal parlamentare e dai progressi compiuti; dal consenso che l’atto riscuote presso i colleghi; dalla partecipazione del parlamentare stesso alle fasi di discussione e decisione dei lavori della Camera di appartenenza. Sono 920 su 950 i parlamentari monitorati, 252 le leggi tracciate, 35.830 le votazioni registrate. Il punteggio va da zero a 199 per le fasce di produttività più basse. Da 200 a 399 per quelle medie. Da 400 fino a 600 e oltre per quelle più produttive.

Il primo dato che emerge dall’analisi è che la produttività non è distribuita in maniera uniforme. Dei 950 parlamentari in carica, la stragrande maggioranza svolge un ruolo minimo nella produzione legislativa. Solo pochi eletti risultano produttivi, almeno per quello che è tracciabile dall’esterno. In entrambi i rami, oltre il 70% dei membri rientra in un intervallo di produttività compreso fra i 0 e 200 punti, cioè basso: raggiungibile grazie a una presenza assidua ai lavori dell’aula. Ciò significa, non solo che la percentuale di presenze non determina una grande produttività, ma soprattutto che il 70% dei parlamentari si limita a partecipare alle votazioni.

A Montecitorio, il 72,18% dei deputati (454 in tutto) ha meno di 200 punti. Solo il 5,88% dell’aula (37 componenti) riesce ad avere un’influenza sulla produzione legislativa. Quest’ultima fascia cresce fino al 7% (22 senatori) a palazzo Madama mentre si attesta al 70% (220 membri) l’indice di coloro che sono scarsamente produttivi.

Quanto ai singoli gruppi politici, solo il 27,27% dei gruppi alla Camera (Lega nord, Sinistra italiana – Sinistra ecologia e libertà, Movimento 5 stelle) e il 10% al Senato (Lega nord) ha la maggior parte dei membri sopra la media di produttività dell’aula. Al contrario, il 92,86% dei membri di Grandi autonomie e libertà a Palazzo Madama e l’86% di quelli di Forza Italia a Montecitorio producono meno della media. Alla Camera non brillano nemmeno Scelta civica – Maie (75% di deputati scarsamente produttivi) e Partito democratico (72,09%). Al Senato, Fi si attesta al 76,19%. M5s e Pd, rispettivamente, al 57,14% e 56,25% dei membri sotto la soglia media di produttività. Fa peggio Area popolare (Ncd-Udc), una delle principali forze di governo, con il 65,52% dei membri sotto il livello medio.

A influire maggiormente sulla produttività è detenere una posizione chiave. I 14 presidenti di commissione alla Camera hanno la produttività più alta, due volte superiore al resto dell’aula. Significativa, di converso, l’incapacità dei parlamentari che sono anche membri del Governo di portare avanti il doppio incarico con successo. I deputati che si trovano in questa posizione ottengono un punteggio medio di produttività molto basso. Trend analogo al Senato, dove nella classifica di produttività i presidenti di commissione sono seguiti dai 10 capigruppo. I senatori-ministri conseguono punteggi inferiori a quelli dei parlamentari “semplici”, cioè senza nemmeno uno degli incarichi osservati nello studio.

I deputati più produttivi 1 Donatella FERRANTI (Pd) 902,46

2 Massimiliano FEDRIGA (Ln) 673,59

3 Marco CAUSI (Pd) 649,92

4 Fabio PORTA (Pd) 625,24

5 Davide CAPARINI (Ln) 623,52

6 Francesco Paolo SISTO (Fi-Pdl) 608,36

7 Gianluca PINI (Ln) 589,66

8 Nicola MOLTENI (Ln) 581,68

9 Rocco PALESE (gruppo misto) 580,77

10 Ermete REALACCI (Pd) 567,81

11 Paolo GRIMOLDI (Ln) 558,53

12 Andrea COLLETTI (M5s) 549,22

13 Antonio MISIANI (Pd) 535,96

14 Gianni MELILLA (Si-Sel) 527,52

15 Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (Pd) 511,73

16 Matteo BRAGANTINI (gruppo misto) 508,96

17 Paola BINETTI (Ap) 506,76

18 Michele BORDO (Pd) 496,2

19 Fabio MELILLI (Pd) 494,86

20 Guido GUIDESI (Ln) 482,74

21 Edmondo CIRIELLI Fdi 482,68

22 Paolo TANCREDI (Ap) 480,72

23 Paolo ALLI (Ap) 473,75

24 Cristian INVERNIZZI (Ln) 470,5

25 Elena CENTEMERO (Fi-Pdl) 467,02 I senatori più produttivi 1 Giorgio PAGLIARI (Pd) 855,81

2 Federica CHIAVAROLI (Ap) 713,6

3 Loredana DE PETRIS (gruppo misto) 703,9

4 Felice CASSON (Pd) 682,19

5 Luigi COMPAGNA (Cri) 663,24

6 Magda Angela ZANONI (Pd) 649,2

7 Nitto Francesco PALMA (Fi-Pdl) 561,99

8 Giorgio SANTINI (Pd) 553,9

9 Enrico BUEMI (Aut-Psi-Maie) 552,19

10 Carlo PEGORER (Pd) 543,68

11 Antonio D’ALI’ (Fi-Pdl) 531,14

12 Anna FINOCCHIARO (Pd) 499,99

13 Claudio ZIN (Aut-Psi-Maie) 485,65

14 Francesca PUGLISI (Pd) 463,23

15 Carlo LUCHERINI (Pd) 456,71

16 Lucio BARANI (Al-a) 433,3

17 Pietro ICHINO (Pd) 424,77

18 Giuseppe Luigi CUCCA (Pd) 422,57

19 Maria Teresa BERTUZZI (Pd) 421,11

20 Vincenzo Mario Domenico D’ASCOLA (Ap) 420,49

21 Roberto CALDEROLI (Ln) 412,76

22 Vito VATTUONE (Pd) 409,09

23 Silvana COMAROLI (Ln) 398,29

24 Maurizio SACCONI (Ap) 398,08

25 Peppe DE CRISTOFARO (gruppo misto) 393,77

Da notare, nelle due graduatorie, la presenza di appena due siciliani. Causi alla Camera e D’Alì al Senato. A Montecitorio, per rinvenire altri due eletti nell’isola bisogna retrocedere rispettivamente al 37esimo e 56 posto, appannaggio delle pentastellate Claudia Mannino e Giulia Grillo. A palazzo Madama, 47esimo posto per Giuseppe Lumia (Pd) e 58esimo per Giuseppe Francesco Maria Marinello (Ap). Va ancora peggio in Calabria, presente col solo D’Ascola tra i primi 20 del Senato. La Democrat Doris Lo Moro è 27esima. Domenico Scilipoti, forzista di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, 122esimo con appena 174,47 punti. Alla Camera, Dorina Bianchi, di Ap, è 38esima, Nicodemo Nazzareno Oliverio (Pd) 66esimo, Sebastiano Barbanti (Pd) 184esimo.