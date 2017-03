Parigi, 4 marzo. I francesi ricordano la condanna a morte degli attentatori di de Gaulle

di Luigi Bruzzano

Niente lasciava presagire quello che sarebbe successo la mattina di quel lontano agosto 1962: una Citroën DS, con a bordo l’allora presidente francese Charles de Gaulle e consorte, lasciava l’Eliseo per dirigersi verso l’aeroporto di Villacoublay.

L’auto presidenziale stava per essere avvolta dalle tenebre lasciandosi alle spalle il timido crepuscolo di una giornata afosa agostana, inconsapevole che nei pressi della rotonda del Petit-Clamart l’attendeva il colonnello Bastien-Thiry, che, insieme al suo commando, formato da 12 uomini armati di mitragliette e bombe a mano, aveva deciso di vendicarsi.

Da lontano nessuno fece caso all’uomo che a modo di bandiera, sventolava un giornale in mano; era il segnale che il quale il colonnello Bastien-Thiry impartiva ai suoi uomini di aprire il fuoco sulla vettura presidenziale.

Una pioggia di proiettili, ma fortunatamente soltanto pochi raggiunsero la vettura di de Gaulle. Uno frantumò il vetro laterale sinistro, attraversò l’interno del veicolo e si conficcò sopra il sedile posteriore destro, a una decina di centimetri dalla testa di madame de Gaulle, l’altro penetrò all’altezza della targa, attraversò il portabagagli per finire nello schienale del sedile posteriore sinistro, dove sedeva il generale.

Grazie alla bravura del maresciallo Francis Marroux, autista del presidente, l’auto riuscì, dopo la foratura dei pneumatici, con una manovra tempestiva, ad azionare la levetta della regolazione delle sospensioni, mettendo in azione il sistema idropneumatico, riuscendo a proseguire la marcia.

Scampato miracolosamente all’attentato, de Gaulle, giunse all’aeroporto di Villacoublay.

Dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, si soffermò ad osservare la sua auto crivellata di colpi, commentando l’accaduto: “Questa volta era tangente! Fortunatamente quelli là sparano come dei porci!”.

Sua moglie, ancora scossa per lo scampato pericolo, esclamò: “Spero che i polli non si siano fatti nulla!”. Una battuta quella della consorte de Gaulle, non priva di verità, infatti prima di partire dall’Eliseo aveva fatto sistemare nel baule dell’auto un paio di polli che aveva acquistato in previsione della permanenza alla Boisserie.

Un presidente ritenuto scomodo dall’OAS (Organisation Armée Secrète), che giurò vendetta nei suoi confronti, considerandolo traditore della patria, dopo che il 3 luglio l’Algeria era stata proclamata indipendente a seguito di una guerra durata oltre sette anni.

Un attentato che non passò inosservato, la stessa polizia condusse le indagini freneticamente alla ricerca di coloro che hanno osato attentare alla vita del presidente, una frenesia che si concluse il 17 settembre con l’arresto del tenente colonnello dell’aviazione Jean-Marie Bastien-Thiry di 35 anni, un ingegnere, che considerava de Gaulle un dittatore e un traditore.

Un processo iniziato il 28 gennaio 1963, che si concluse il 4 marzo con la condanna a morte.

Una difesa allo strenuo che tentò l’ultima carta, quella della psichiatria, provando che Bastien-Thiry è stato sottoposto a trattamento medico per depressione.

Ciononostante, com’era prevedibile, de Gaulle in seguito, si rifiutò di concedere la grazia all’attentatore.

La mattina dell’ 11 aprile Bastien-Thiry passò per le armi alle ore 6.39 del mattino.

Invece, Georges Watin (lo sciacallo), fallito attentatore del presidente francese Charles de Gaulle, condannato a morte in contumacia nel 1963, nel 1968 beneficiò di un’amnistia e la sua “impresa” fu oggetto di un romanzo scritto da Frederick Forsythe e di un film omonimo di grande successo, ‘ Il giorno dello sciacallo’.

Oggi, 4 marzo, tutti i francesi ricordano questa data come il giorno della condanna a morte degli attentatori di de Gaulle, uno dei presidenti più amato e discusso allo stesso tempo della storia francese.