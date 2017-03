Papillomavirus: arriva in Italia il primo vaccino anti-HPV 9-valente

di Massimiliano Cavaleri

Addio al papillomavirus, uno dei più diffusi al mondo e secondo agente patogeno responsabile di cancro a livello globale, specialmente per collo dell’utero, vulva, vagina, ano e per i condilomi genitali.

Adesso sia ragazze che ragazzi, dai 12 anni in su, potranno proteggersi con il primo e unico vaccino diretto contro nove tipi di Papillomavirus umano: finalmente anche in Italia è disponibile lo strumento di ultima generazione, preceduto da altri vaccini.

La nuova vaccinazione è stata estesa ai maschi adolescenti (dai 12 anni in su) dal nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): un importante passo in avanti nella lotta al papillomavirus, ancora poco conosciuto.

«Siamo orgogliosi – ha detto Nicoletta Luppi, presidente e A.D. di MSD Italia in conferenza stampa a Roma – di mettere a disposizione questa nuova straordinaria innovazione che ha il potenziale di prevenire il 90% dei tumori del collo dell’utero e altri tipi di malattie e cancri HPV correlati, come il cancro anale, della vulva e della vagina, per i quali non esiste purtroppo uno screening sistematico. Un intervento di Sanità Pubblica senza precedenti: il nostro impegno adesso è lavorare al fianco delle Istituzioni e della comunità scientifica per sensibilizzare e informare adeguatamente ragazzi e famiglie sull’importanza di proteggersi contro il Papillomavirus umano e contro i cancri da HPV. In Italia, 6.500 nuovi casi di tumori in entrambi i sessi, circa 12mila lesioni anogenitali di alto grado nella donna e circa 80mila casi di condilomi genitali. Ad esclusione del cancro della cervice uterina, per il quale esiste lo screening, per gli altri tumori causati da HPV non si dispone di un test per la diagnosi precoce. L’autorizzazione all’immissione in commercio del nuovo vaccino è sostenuta da un programma clinico completo avviato nel 2007; oltre sette studi hanno coinvolto più di 15.000 persone in 30 Paesi».

Il nuovo vaccino 9-valente si è dimostrato essere immunogeno, avere un buon profilo di efficacia e tollerabilità, con un potenziale di prevenzione dall’80 al 95% per i vari tipi di cancro: percentuali altissime che danno davvero la speranza in futuro di debellare quasi completamente questo pericoloso virus. L’evento a Roma si è aperto con l’esibizione e la testimonianza di Christine Baze, pianista americana che ha sconfitto alcuni anni fa il tumore alla cervice uterina e oggi gira il mondo portando la sua musica al servizio dell’informazione e della prevenzione.