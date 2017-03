Panda Natural Power: la prima auto che si alimenta dal residuo delle fogne

Arriva la Fiat Panda alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari e dai fanghi di depurazione. Una rivoluzione nel campo della meccanica che proietta le auto verso un futuro di mobilità ecosostenibile.

La Fiat Panda Natural Power, questo il suo nome completo, è dotata di un motore bicilindrico TwinAir di 0.9 cm3 in grado di erogare 80 cv quando alimentata a gas naturale. Commercializzata dalla fine del 2006, già dal 2007 è stata la vettura a gas naturale più venduta in Europa e alcune settimane fa ha superato l’importante traguardo dei 300 mila esemplari prodotti.

Tuttavia la Panda “green” è ancora in fase di sperimentazione. La macchina alimentata dal biometano prodotto da Gruppo Cap, l’azienda che ha in gestione l’acquedotto e la fognatura e depurazione dell’area metropolitana di Milano, percorrere ottantamila chilometri, per sondare la bontà del progetto.

Nel corso della sperimentazione su strada, la macchina sarà sottoposta a diversi test di valutazione delle performance i cui risultati saranno monitorati dal Centro Ricerche di Fca (Crf) che valuterà gli effetti a lungo termine, del biometano sul motore. Panda Natural Power impiegherà diversi mesi per completare la sperimentazione e farà rifornimento al depuratore di Gruppo Cap a Bresso-Niguarda, nel milanese, dove è già in fase di costruzione il primo distributore italiano di biometano a km zero.

L’impatto sull’ambiente è quasi del tutto assente, riducendo all’osso le emissioni di anidride carbonica. Infatti, con un’alimentazione al 100% con biometano estratto da reflui fognari, la CO2 prodotta può essere abbattuta alla soglia record del meno 97 per cento.

Il percorso di prova della Panda sarà accompagnato dall’hashtag #BioMetaNow, che guiderà l’intera sperimentazione sui social, per raccontare le tappe del progetto e i suoi sviluppi.