Palermo capitale della cultura. Batte tutti e vince 1mln di euro [Video]

Palermo si prende la sua rivincita dopo essere stata scartata nel 2013 come capitale europea e gioisce per la decisione del Ministero dei Beni Culturali di premiarla come Capitale italiana della cultura.

Un successo che ha visto il progetto palermitano prevalere su altri nove candidati: Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Recanati, Settimo Torinese, Trento e dell’Unione dei comuni Elimo Ericini.

Ieri nella sede del Ministero dei Beni culturali, il ministro Dario Franceschini ha aperto la busta chiusa consegnatagli dalla Commissione giudicatrice, presieduta da Stefano Baia Curioni. Il ministro ha letto il verdetto unanime che ha voluto encomiare non solo la valenza strettamente culturale del progetto presentato da Palermo, ma anche la sua forte valenza umanitaria.

Ed è proprio la promozione di una cultura della convivenza, dell’inclusione, la cifra del progetto, quel quid in più che ha fatto salire Palermo sul primo gradino del podio. I giudici nella loro motivazione hanno scritto:

“La candidatura è sostenuta da un progetto originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all’inclusione, alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee. Il progetto è supportato dai principali attori istituzionali e culturali del territorio e prefigura anche interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo. Gli elementi di governance, di sinergia pubblico-privato e di contesto economico, poi, contribuiscono a rafforzare la sostenibilità e la credibilità”.

L’onorificenza prevede anche la devoluzione di un’importante somma di danaro, un milione di euro da investire per la promozione della cultura. La somma è inoltre svincolata dai limiti imposti dalla Legge di Stabilità.

Nel dettaglio il progetto vincitore prevede lo svolgimento delle iniziative nei luoghi più significativi della cultura palermitana, come i Cantieri culturali della Zisa, il Teatro Massimo, palazzo Sant’Elia, Loggiato San Bartolomeo, lo Spasimo, palazzo Branciforte, il complesso di Sant’Anna alla Misericordia e il museo civico di Castelbuono.

Verranno creati di quattro poli di interesse: uno teatrale con Montevergini, Garibaldi, De Seta e Spasimo; uno espositivo con Gam, Palazzo Ziino, Zac ed Ecomuseo del mare; uno archivistico con l’archivio storico e la biblioteca comunale; quello Etno-Antropologico tra Pitrè e Palazzo Tarallo.

Sono diversi i soggetti che cooperano per la realizzazione del programma culturale: la città metropolitana, della fondazione Manifesta, del Massimo, del Biondo, dell’Accademia di Belle Arti, dell’università, del conservatorio, del museo civico di Castelbuono, del Brass Group, del museo delle Marionette e della Fondazione Sicilia.

Nel programma è prevista anche la creazione di un portale per la promozione del patrimonio artistico e ambientale, che servirà a gestire un sistema unico di prenotazione.