Paga con la vita l’omicidio stradale commesso lo scorso luglio. La vendetta del marito

Fabio di Lello, 33 anni panificatore e allenatore di calcio si è autoeletto giudice supremo della vita e della morte e ha ucciso con 4 colpi di pistola Italo d’Elisa, 22 anni, operaio, in un bar di Vasto (Pescara), perché Fabio non dimentica.

Non dimentica Roberta, la moglie, 34 anni, uccisa da un’auto la scorsa estate, il primo luglio, mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Alla guida della vettura che la travolse e uccise, una Fiat Punto, c’era proprio Italo, che non si era fermato al semaforo rosso, ed era pure scappato, mentre Roberta moriva sull’asfalto. Dissero che lei aveva appena scoperto di essere in attesa di un bimbo. Ma questo particolare non fu mai chiarito.

Forse per quel bimbo mai nato, forse perché amore e odio a volte si fondono in un’unica persona, o forse perché vedere in un bar, apparentemente tranquillo, chi aveva ucciso sua moglie deve aver fatto perdere ogni freno a Fabio Di Lello, forse la summa di tutto questo ha armato la sua mano.

Che poi il panificatore abruzzese forse non era il solo a odiare il 22enne. C’era tutta Vasto contro Italo. A pochi giorni da quella morte sull’asfalto, infatti, dopo una fiaccolata a cui aveva partecipato l’intero paese, era nato un sito che invoca giustizia per Roberta. Secondo alcuni, è da lì che parte la campagna di odio contro D’Elisa. Una campagna fatta di striscioni contro il 22enne, di sguardi torvi ad ogni incontro in strada; e poi la tomba di Roberta diventata un luogo di pellegrinaggio. Fabio Di Lello andava tutti i giorni al cimitero, a pregare sulla tomba della moglie. Mangiava davanti a quella tomba, ci aveva trascorso pure il Natale lì. E pure la Giustizia non era rimasta ferma. La Procura dopo aver indagato Italo D’Elisa per omicidio stradale,lo aveva rinviato a giudizio. Il 21 febbraio prossimo era prevista l’udienza. Fabio Di Lello non ha aspettato quel giorno.

Ieri pomeriggio l’incontro al bar, un breve dialogo tra i due, Fabio si allontana, torna poco dopo, si accosta a Italo e gli esplode contro 4 colpi di pistola. Poi va al cimitero, depone l’arma ancora fumante sulla tomba di Roberta e si costituisce.

Oggi è cronaca. Sulla morte di un ragazzo di 22 anni; sulla tragedia della strada che ha distrutto 3 giovani vite. Nel nome di una vendetta che non riporterà Roberta accanto a Fabio ma ha tolto due figli a due padri e a due madri. Fabio e Italo.