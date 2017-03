Onlus Franza-Matacena: in campo per combattere la disoccupazione

Ormai sentiamo parlare quotidianamente del problema della disoccupazione, che è sempre stato un cruccio del nostro Paese e in particolar modo del meridione.

La recente crisi economica ha aggravato la situazione riducendo le possibilità e le aspettative, soprattutto di quella fascia generazionale che terminati gli studi universitari non riesce ad inserirsi nel mondo del lavoro.

La disoccupazione, soprattutto nell’area dello Stretto di Messina, sarà il tema sul quale la Onlus “Giuseppe Franza-Elio Matacena”, concentrerà la propria attenzione per la distribuzione dei fondi 2016-2017.

Si tratta di circa 500 mila euro che verranno distribuiti ai progetti selezionati dal comitato tecnico-scientifico per sostenere le iniziative rivolte ai bisogni primari di chi vive nei territori nei quali operano le aziende del Gruppo, a partire dall’area metropolitana di Reggio e Messina, dove Caronte&Tourist affonda le proprie radici da cinquant’anni.

“Nella nostra comunità – ha dichiarato di recente il presidente del Cda prof. Francesco Vermiglio – la disoccupazione, soprattutto giovanile, ha superato il livello di guardia e rappresenta una grave e rilevante emergenza. La mancanza di lavoro priva molte famiglie dei mezzi necessari per la soddisfazione di bisogni primari, crea sfiducia, alimenta l’immobilismo, offende la dignità della persona”.

L’avviso pubblico è rivolto a tutti coloro, in particolare operanti in campo sociale, in grado di individuare iniziative capaci di favorire l’occupazione di persone in atto non occupate, e di costruire progetti che, superata la fase di avviamento, siano in grado di reggersi autonomamente.

Le modalità di partecipazione alla selezione dei progetti che possono essere presentati entro il 31 marzo 2017 sono consultabili sul sito della Onlus “Giuseppe Franza – Elio Matacena”.