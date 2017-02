Omofobia: legge ferma da oltre 3 anni in Parlamento

Che fine ha fatto la legge contro la discriminazione omofobica? La stessa che ha fatto quella sull’eutanasia, quella sulla legalizzazione della cannabis, quella contro il cyberbullismo, sulla legittima difesa e perfino quella contro il reato di tortura (sì, in Italia non esiste ancora un legge specifica)… tutte ferme in Parlamento!

Il meccanismo elettorale tra continui rinvii, rimbalzi, emendamenti, paralizza il Paese. Gli stessi movimenti per l’affermazione dei diritti civili si fanno sempre più “timidi” di fronte a l’inerzia del Legislatore che, ormai, rischia di non dare più scandalo, essendo diventata quasi una normalità.

L’Italia viaggia a due velocità: se da un lato si riesce ad ingranare la marcia verso il raggiungimento di un traguardo, quale è stato la legge sulle unioni civili, dall’altro si indietreggia fino a paralizzarsi, esattamente come sta accadendo per il ddl contro la discriminazione e la violenza omofobica.

Due lati della stessa medaglia, talmente legati tra loro e talmente agli antipodi che non si può far altro che riflettere sulla reale natura di quel compromesso politico che ha portato all’approvazione del decreto Cirinnà. Infatti, come ci si può realmente definire avanguardisti e democratici nel disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso e non censurare con legge gli atti di violenza commessi contro le persone omosessuali?

Un controsenso dietro il quale si cela tanta ipocrisia.

Dal punto di vista mediatico la legalizzazione del matrimonio gay ha fatto senz’altro più scalpore che la generale criminalizzazione di condotte discriminatorie e denigranti, forse per questo su quest’ultime non si è politicamente spinto abbastanza.

Eppure i più immediati principi di dignità e non violenza avrebbero dovuto far approvare la legge contro l’omofobia molto tempo fa ed anche prima di quella sulle unioni civili. Invece, la legge è dimenticata nei cassetti di Palazzo Madama ormai dal 2013 e non è nel calendario dei provvedimenti da discutere.

Il ddl, che ha come primo firmatario, l’onorevole Ivan Scalfarotto, è stato approvato dalla Camera e dopo quattro giorni trasmesso al Senato dove si è arenato. Sono stati migliaia gli emendamenti presentati, soprattutto dalla Lega Nord. Quando e se, il provvedimento sarà approvato, verrà introdotto nel nostro ordinamento il reato di discriminazione e istigazione all’odio e alla violenza omofobica.

La sanzione prevista per il reato in questione è il carcere, fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro, per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sull’omofobia o transfobia. Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi in qualsiasi modo “istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi fondati sull’omofobia o transfobia”.

Reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa – o presta assistenza – ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull’omofobia o transfobia, mentre per i promotori di tali gruppi la reclusione prevista va da 1 a 6 anni.

Le sanzioni sono mitigate dalla previsione che esclude dall’ambito di applicazione del reato “la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza.

In Italia, complice il sistema del bicameralismo perfetto, la media per l’approvazione di una legge e di circa un anno: quasi un anno: 227 giorni per il Senato, 308 giorni per la Camera.

Tempi biblici, del tutto inappropriati per un Paese democratico.