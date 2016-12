Omicidio stradale, pena per nulla esemplare al killer di Lorena Mangano

Ancora una volta giustizia non è stata fatta. L’assassinio della 23enne Lorena Mangano, lo scorso 26 giugno, per mano del finanziere 32enne Gaetano Forestieri, è il primo giudicato come omicidio stradale, a Messina, dall’entrata in vigore della nuova normativa, il 23 marzo di quest’anno. Una vicenda che ha scosso molto l’opinione pubblica. Non solo per le sue tragiche connotazioni, ma anche per le modalità con cui si è consumata. Con due individui – chiamarli uomini sarebbe troppo – intenti a gareggiare in pieno centro città a folle velocità, fino a generare lo schianto costato la vita alla giovane di Capo d’Orlando. Un’azione di una pericolosità non a caso estrema, contro la quale ci si sarebbe attesi una pena esemplare. Ci sarebbero state tutte le condizioni perché accadesse, ma così non è stato. Ieri, Forestieri è stato condannato ad “appena” 11 anni di reclusione. Il suo “rivale”, il pasticcere 26enne Giovanni Gugliandolo, a sette.

Le condizioni per l’applicazione del massimo della pena ci sarebbero state tutte, stando al codice penale revisionato dalla legge 41/2016. Perché Forestieri, risultato positivo all’alcol test dopo l’incidente, ha ucciso una persona procedendo a una velocità superiore al doppio di quella consentita e passando col rosso a un incrocio. Tutto questo, al culmine di una competizione stradale non autorizzata. Infrazione per la quale, ai sensi del codice della strada, in caso di morte di una o più persone, come per l’omicidio stradale consumato con le modalità di cui sopra, è possibile emettere una sentenza anche di 12 anni di reclusione (articoli 9 bis e 9 ter). Dai potenziali 24 o 22, al limite 20 anni di galera, che tanta barbarie avrebbe meritato, si è scesi a 11. Dalle cronache giornalistiche locali, come quella odierna della Gazzetta del Sud, a firma di Nuccio Anselmo, emerge addirittura che la competizione stradale è stata punita in riferimento al più indulgente comma primo dell’articolo 9 ter. Quello che punisce con la reclusione da sei mesi a un anno chi gareggia in velocità con veicoli a motore. Senza tenere conto che, dallo svolgimento della competizione, è derivato un decesso.

Di questa interpretazione ha beneficiato pure il pasticcere, colpevole inoltre di omissione di soccorso. Nessuna aggravante per Forestieri, invece, in forza del suo ruolo di militare della Guardia di finanza.

A facilitare la riduzione delle pene di un terzo è stato il ricorso al rito abbreviato che, non a caso, viene per legge richiesto dall’imputato. Una scappatoia per chi è inchiodato da prove schiaccianti – nel caso di specie, le riprese di diverse telecamere di sorveglianza poste lungo la strada – e, piuttosto che a una improbabile assoluzione, ambisce a limitare i danni. Una stortura, quando non una devianza, dell’ordinamento giuridico, che genera mostri inaccettabili a dispetto di uno Stato che dovrebbe avere, come prima responsabilità, quella di tutelare i più deboli. Ne sia prova ulteriore la condanna a 18 anni, lo scorso novembre, di un 40enne, Paolo Pietropaolo, capace di dare fuoco, il primo febbraio a Pozzuoli, in mezzo alla strada, alla propria ex compagna e alla figlia che portava in grembo da otto mesi. Figlia della vittima ma anche del carnefice. Un atto compiuto con premeditazione che non è stato punito con maggiore severità, anche perché madre e figlia sono scampate alla morte. Come se tra un omicidio e un tentato omicidio ci fosse differenza. Come se la mente e l’animo che conducono a tanto non siano comunque corrotti. Anche questo. probabilmente, sarebbe un aspetto da correggere da parte del Parlamento.

Di certo c’è che Pietropaolo, a 58 anni, Forestieri, a 43, e Gugliandolo, a 33, torneranno liberi di ripetere le loro gesta, considerando l’alta percentuale nazionale di recidività. A meno che non si conceda loro di lasciare il carcere in anticipo. Cosa che in Italia non è un’eccezione ma la regola.

Fatti come quello avvenuto la notte del 26 giugno a Messina, la città italiana col più alto tasso di incidenti stradali mortali, dovrebbero far riflettere il legislatore sull’opportunità di continuare a elargire sconti di pena a chi si macchia di atroci delitti. La celerità della giustizia e la certezza della pena dovrebbero essere diritti consolidati della società e non concessioni il cui prezzo è l’indulgenza per conclamati criminali come il killer di Lorena Mangano. Uno che di giorno si permetteva di perseguire chi magari era costretto a evadere il fisco perché strangolato dalla crisi e di notte faceva corse automobilistiche in pieno centro, a rischio della vita di innocenti. Per chi commette simili atti, malgrado il suo ruolo sia quello di far rispettare la legge, c’è un solo destino accettabile affinché le persone oneste siano tutelate e garantite: il carcere a vita. Undici anni sono un insulto alla memoria di una splendida 23enne e ai suoi familiari, ai quali è stato tolto tutto. E che ieri sono stati uccisi una seconda volta.