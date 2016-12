I numeri dell’inquinamento ambientale a Messina: 30 anni di allaci abusivi, 42 mesi di ‘rilassata’ amministrazione

E forse ci voleva il pugno duro della magistratura, il richiamo alla normativa, in poche parole un’inchiesta con 4 indagati, per mettere il sale sulla coda ad un’amministrazione che, per quanto giunta da soli 3 anni e mezzo sul ‘luogo del disastro’, in 42 mesi avrebbe comunque avuto tutto il tempo di effettuare alcuni, sommari, interventi di recupero del territorio, in materia di ambiente.

Si parla dell’inchiesta della procura messinese, con ipotesi di reato ‘inquinamento ambientale’, che vede indagati il sindaco di Messina, Renato Accorinti,il dirigente comunale Antonio Amato, il presidente dell’Amam, Leonardo Termini, e l’ex direttore generale dell’Amam, Luigi La Rosa.

Disposto anche il sequestro di nove scarichi a mare, visto che controlli hanno accertato che alcune tubature e condotte fognarie versano direttamente in mare materiale altamente inquinante.

Sulla vicenda che lo vede indagato, immediato è arrivato il commento del sindaco Accorinti:“Chiederò di essere ascoltato con immediatezza dalla magistratura in cui ripongo la massima fiducia, al fine di poter esporre l’intenso e continuo lavoro posto in essere in questi tre anni e mezzo per recuperare situazioni di degrado generatesi negli ultimi 30-40 anni”.

Certo, non stupisce che il sindaco di Messina si rifaccia a passate responsabilità, inconfutabilmente vere; stupisce, invece, che nei tre anni e mezzo di sua gestione, non si sia ancora, almeno parzialmente, risolto il nodo inquinamento ambientale in un territorio saturo da anni.

Vale a dire, interventi tampone (perchè fare di più avrebbe comportato costi non compatibili con le asfittiche casse del Comune) magari semplici verifiche di possibili scarichi abusivi in mare, o meglio ancora convogliare le acque inquinanti creando un canale alternativo per evitare lo sbocco in mare.

E se questo intervento avesse avuto costi inaffrontabili da un Comune messo male con i conti, visto che Accorinti parla di 30 anni di allacci abusivi attraverso cui si scarica in torrenti o nelle condutture per la raccolta delle acque bianche, l’idea di inviare il nucleo ambientale della polizia Municipale ad effettuare controlli sarebbe stata certamente a costo zero e avrebbe comunque prodotto un risultato appagante.

La buona notizia, comunque, c’è per i messinesi, l’ha data lo stesso Accorinti: ” La città di Messina ha destinato oltre il 30% delle risorse del Masterplan (32,3 milioni di euro su 105) per interventi di tutela dell’ambiente, protezione del rischio idrogeologico e interventi sulle infrastrutture strategiche (acquedotto), di cui 1 milione espressamente dedicato a interventi di adeguamento e controllo degli scarichi fognari su nove impianti del canale collettore “Cassina” nel tratto Guardia-Mili.”

Insomma, tra magistratura e Masterplan qualcosa si muove in tema ambientale a Messina.