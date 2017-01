Nord e Sud, le strisce pedonali non sono uguali per tutti

Ho sempre avuto il timore di finire su tutti i giornali. Non, ovviamente, in quanto firma di celebri articoli, ma come protagonista (mio malgrado) di qualche scellerato evento di cronaca nera. E da quando ho dovuto abbandonare il mio habitat naturale, la Sicilia, nel quale per oltre 30 anni ho imparato tecniche di sopravvivenza civile e no, ho rischiato di finirci eccome sulle prime pagine dei quotidiani. Sia come vittima che come carnefice.

Mi spiego. Mi sono – in questa mia rubrica – già espressa sulla totale differenza concettuale di (mal)educazione stradale tra Nord e Sud. Per dirla meglio: da Roma in su gli automobilisti rispettano il codice, da Roma in giù no. Ma da brava terrona, abituata a far di necessità virtù, avevo ormai consuetudini radicate, come quella di attraversare a piedi un po’ dove capita. Ma se a Messina può essere comprensibile a causa della quasi totale assenza di strisce pedonali, qui a La Spezia, dove ogni cinque passi te le trovi sotto i piedi appena fresche di pittura, è praticamente impensabile. Al punto che i polentoni alla guida sembrano quasi automi: se sei sulle strisce rallentano metri prima, si fermano e tra un po’ ti fanno anche l’inchino; se non lo sei, te lo puoi dimenticare, non li sfiora neanche lontanamente l’idea. Come se avessero i paraocchi. E così ho rischiato la pellaccia un paio di volte.

Ma il peggio è arrivato una sera al ritorno dal lavoro. L’amministrazione comunale spezzina, tanto solerte nella continua manutenzione della segnaletica orizzontale, è un po’ meno dispendiosa quando si tratta di illuminazione pubblica. Pochi pali e soprattutto luce fioca. Un’atmosfera romantica sicuramente ma che, nonostante i miei undici decimi di vista, non garantisce sicurezza. Infatti mentre guidavo verso casa un tizio, tutto vestito di nero, ha deciso di sfidare la sorte, il buio e la mia vista e per un pelo non l’ho messo sotto. Attraversava sulle strisce, per carità, e se non l’ho neanche sfiorato è perché andavo piano, ma intanto per poco la mia foto segnaletica non è apparsa al tg… immagino anche i titoli: “Insegnante del Sud investe nel Nord”, “Dal caldo della Sicilia al fresco delle carceri liguri”…

Tutto questo cataclisma, fortunatamente scongiurato, per l’atteggiamento del polentone tipo quando attraversa la strada: sguardo dritto e fiero, petto in fuori e pancia in dentro, andatura sicura e decisa, tutto tranne che una controllatina alla strada. Perché a scuola gli hanno insegnato che sulle strisce ha la precedenza, quindi perché perdere tempo? Se è verde si passa, se è rosso ci si ferma. Le mezze misure, al Nord, non piacciono. Spiegatelo al malcapitato terrùn di passaggio che rischia di finire al gabbio per omicidio stradale.