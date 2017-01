“Nero d’assenzio”: intrighi internazionali e passioni nella Germania nazista, nel primo romanzo di Felice J.V. Bucalo

Si muove tra i vicoli fumosi di una Berlino torbida e violenta, corrotta e perversa, Klaas von Kleist, un giovane ufficiale delle S.S. che, negli anni 40, si ritrova a servire il Reich compiendo azioni spregevoli in nome della difesa dello Stato.

Niente a che vedere con olocausto e persecuzioni, “Nero d’assenzio” racconta di intrighi internazionali e complotti ai danni del governo tedesco, nei quali il protagonista, suo malgrado, si ritroverà coinvolto in modo molto diverso rispetto a quanto non pensi.

Il romanzo è l’opera prima di Felice Jacques Victor Bucalo, italo francese, messinese di nascita e giramondo per passione, la cui giovinezza è stata caratterizzata da una formazione umanistica e militare. Nasce così “Nero d’assenzio”, edito da Calabria Letteraria Editrice, marchio del gruppo Rubbettino, un noir carico di suspense, ambientato tra strade notturne, quartier generali e salotti lussuosi. Mecenati, diplomatici, prostitute e membri di una resistenza che non si piega e risponde alla violenza con la violenza. Una guerra tra le parti in cui l’ambiguità non consente di chiarire chi siano i cattivi e chi i buoni, ammesso ve ne siano davvero… di buoni.

Non esistono figure del tutto positive in “Nero d’assenzio” e ciascun personaggio mostra la propria anima nera senza apparenti rimorsi di coscienza. Un richiamo costante all’oriente che si mischia, in questo romanzo, alla realtà occidentale, condendo il racconto con spunti, riferimenti artistici e culturali, rievocazioni e figure asiatiche, che si incrociano e mischiano in modo armonico ma marcatamente eterogeneo in un unicum.

Moltissime le figure femminili che orbitano attorno al protagonista, alcune di esse incarnano il concetto di amore nelle differenti sfumature, dall’affetto smaliziato e materno all’eros nell’accezione più licenziosa; una nebbia fitta sembra avvolgere alcuni dei personaggi al punto da lasciare il lettore in costante balia di un dubbio ancestrale: “sarà reale o frutto della fantasia?” Le notti di Klaas sono avvolte da eccessi e abusi, droghe e alcool la fanno da padrone, e condizionano i gesti e la capacità di discernimento di un uomo profondamente legato ai propri ideali e altresì ebbro di quell’esotismo e quella nube di mistero che adesso lo stringe in un abbraccio sensuale ma che, sempre più stretto, arriverà a soffocarlo.