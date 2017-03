Nel Palazzo dell’ex Pretura, in mostra la storia del cinema a Taormina

Con una interessantissima mostra, il 27 dicembre, è stato finalmente riaperto al pubblico il restaurato Palazzo dell’ex Pretura di Taormina.

“Taormina Cinema“: un percorso espositivo che, per l’interesse suscitato, evidenzia il ruolo di primo piano che la perla dello Ionio ha rivestito per molti anni nell’ambiente della cinematografia nazionale e internazionale. Una cartellonistica estremamente interessante coinvolge il visitatore, facendogli rivivere aspetti di una rassegna cinematografica che, per l’ampio respiro, ha suscitato fin dagli inizi grande interesse.

Situata nei locali del Cinema Savoia, grazie a una geniale idea del vicepresidente degli esercenti cinematografici Arturo Arena, nasce a Messina nel 1955 la Prima Rassegna Cinematografica organizzata dal presidente Bellamacina e dall’Agosto Messinese. Sette i film proiettati in quella prima stagione, tre italiani e quattro americani. Intensa, in quella prima edizione, l’interpretazione della giovanissima Grace Kelly in Fuoco Verde.

Proseguendo nel percorso espositivo si succedono, nelle varie sale dell’ex Pretura, le immagini che, dalla seconda edizione, vedono il Comm. Michele Ballo presidente dell’Ente Autonomo per il Turismo, prendere la direzione della rassegna per ben quattordici anni. Vittorio De Sica incanta il pubblico dell’epoca con “Il tetto”.

Messina, con le proiezioni all’Irrera a Mare, accoglie numerose star nazionali e internazionali che contribuiscono a dare grande visibilità a un “Festival della cordialità”, come lo definì l’allora capoufficio stampa della manifestazione Nino Calarco. Una Rassegna Cinematografica che catalizza sia per i contenuti che per la bellezza di Taormina. Dino de Laurentis, Alberto Sordi, Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Liz Taylor per citarne alcuni, sono di casa in questo luogo fascinoso, teatro di sogni e d’amore. Una visione romantica, forse scontata, di questa location, ma che coinvolge gli attori e i numerosi spettatori che movimentano “la dolce vita del Sud”, dando grande visibilità alla cittadina, non solo per la presenza di numerose celebrità come Marlene Dietrich, Fellini, Rita Haywort, Joan Crawford, Gary Grant, ecc., ma anche e soprattutto per la validità dei film proposti.

Interessante per molti messinesi il ricordo del critico cinematografico Sandro Anastasi, recentemente scomparso, al quale si deve la “Settimana del Film Nuovo” che sottolinea come il cinema debba essere considerato significativa “espressione di comunicazione” di interesse socio-culturale. I tempi cambiano e nel 1971 si evidenzia una nuova formula espressiva nella cinematografia non solo internazionale.

Una mostra questa organizzata da Taormina Arte che permette, grazie alla visione di un validissimo filmato, di ripercorrere i momenti più salienti di questo festival speciale, elegante, di grande suggestione e di coglierne aspetti estremamente positivi e di grande valenza artistica.

Taormina è al centro della scena non solo come sede privilegiata della rassegna, ma anche come set cinematografico di tutto rispetto. Un set che affascina registi di varie nazionalità e che coinvolge attori e spettatori. La memoria di un tempo ricco di suggestioni e stimoli continua a produrre il suo effetto. Il rispetto, infatti, che la città di Taormina ha sempre manifestato per i numerosi artisti più o meno esordienti, è stato autentico con un ritorno di immagine notevole.

Dopo i favolosi anni ‘60 si cercano negli anni ’70 nuove formule meno ovvie e schematizzate, che portano il 17 Luglio 1982 alla fondazione di Taormina Arte. Felice Laudadio introduce nuovi linguaggi cinematografici. Mentre gli ultimi anni del 900 sono quelli di Tony Servillo e Paolo Sorrentino che imprimono una svolta significativa ad un festival indimenticabile e unico che, purtroppo, come tutte le realtà positive della nostra splendida Isola, si cerca di boicottare.

Ninni Panzera

Una mostra fotografica quella visibile nell’ex Pretura che “riporta alla memoria i volti, gli eventi, la storia di un festival e di una città, Taormina, che lo ha accolto e amato”. La Mostra, fortemente voluta dal segretario generale di Taormina Arte, avv. Ninni Panzera rappresenta un vero e proprio viaggio in 100 anni di cinema italiano e straniero. Un tour “alla scoperta della moda, della cultura, della mondanità e spettacolo, del divismo e dell’evoluzione sociale” di una rassegna iniziata a Messina nel 1955 e attraverso oltre sessant’anni diventata Taormina FilmFest.

L’avv. Panzera, da sempre appassionato di cinema ha offerto, con il suo contributo, uno spaccato della cinematografia dell’epoca di tutto rispetto, facendo comprendere, attraverso i manifesti e le locandine dei film, anche al più frettoloso visitatore che il Cinema è arte e come tale va vissuto. Abbiamo voluto incontrarlo per il nostro giornale.

Cosa ha significato e continua a significare per Lei il Cinema?

È una passione che coltivo da sempre e che mi ha regalato (e continua a regalarmi) emozioni uniche. Posso dire che alcuni film hanno davvero segnato la mia vita. La visione di un bel film può aprirti il cuore e la mente, può essere folgorante, può commuoverti o donarti un bel sorriso. Ho amato incondizionatamente alcuni film come Paris Texas di Wim Wenders o Una storia vera di David Lynch ma anche tantissimi altri grazie ai tanti anni di “duro” cineclub con la Saletta Milani. Non posso poi nascondere la passione per il cinema di Giuseppe Tornatore che seguo da sempre e a cui ho dedicato due accurate pubblicazioni

Da quanti anni segue Taormina Arte? E cosa ha rappresentato per Lei?

La mia esperienza con Taormina Arte ha inizio nel 1987. Taormina Arte è il mio lavoro ma non solo. È stata (ed è) fonte di grandi soddisfazioni ma anche di tante preoccupazioni. Taormina Arte ha attraversato la mia giovinezza e la mia maturità e indubbiamente le ho dedicato tante energie. Ma non potrò mai dimenticare alcuni spettacoli meravigliosi e, su tutto, il grande rapporto umano e affettuoso con il M.to Giuseppe Sinopoli con cui abbiamo realizzato alcuni degli eventi più importanti di Taormina Arte e con cui non abbiamo mai smesso di sognare.

Cosa ricorda con entusiasmo del passato?

Come ho accennato, a Taormina Arte sono passati i nomi più prestigiosi dello spettacolo internazionale. Con una punta d’orgoglio, mi piace però ricordare il debutto taorminese di Nunzio di Spiro Scimone e Francesco Sframeli nel 1992. Da Taormina Arte in poi, Spiro e Francesco si sono affermati a livello mondiale fra i principali autori teatrali. Il Festival del Cinema poi ha rappresentato sempre un momento davvero faticoso ma anche di grandi soddisfazioni. Da “vecchio topo di cineclub” non posso che ricordare la travolgente esperienza con Enrico Ghezzi, genio assoluto e sregolatezza!

E cosa con rimpianto?

Senza dubbio, gli anni di Giuseppe Sinopoli. Ma anche le grandi stagioni teatrali con produzioni come Liolà con Gigi Proietti e i Sei personaggi con la regia di Zeffirelli.

Cosa vede nel futuro della rassegna?

La fiducia e l’entusiasmo non mi sono mai mancati e voglio continuare a trasmetterle a tutti i miei collaboratori e a tutti i miei interlocutori. Spero bene, davvero. Spero nel ritorno del grande pubblico e del rilancio di un messaggio culturale.

Per rilanciare Taormina Arte quale nuova formula proporrebbe?

Una formula ampia che, fuori dai canoni estivi, si proponga per tutto l’anno e che coinvolga altre realtà del territorio siciliano. È lo spirito con cui ha avuto vita nella scorsa stagione Anfiteatro Sicilia, una manifestazione che ha coinvolto teatri siciliani e, oltre a Taormina, altre importanti locations, come Morgantina e Tindari. Un’esperienza costruttiva che sarà ripetuta anche quest’anno, grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale Turismo, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Assessorato Regionale dell’Economia.

Può anticipare qualcosa sulla costituenda fondazione perché questo meraviglioso patrimonio venga salvaguardato?

La Fondazione avrà proprio il compito di valorizzare quanto di bello e prezioso possano offrire le realtà siciliane. Dovrà essere il principale polo di attrazione culturale e turistico che, partendo da Taormina, possa creare un circuito unico e originale.