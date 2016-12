E’ Natale, ma non è facile. Solo chi ha tanta forza, e sa comprendere la solennità di questo giorno e si eleverà così tanto da non lasciarsi sopraffare dalle insidie di una società irriconoscibile e inaccettabile. Ma non è facile.

E’ un giorno speciale questo, un giorno di pace, di serenità in cui dovremmo stare bene con noi stessi, lontani dalle brutture e fiduciosi … Ma come non pensare al sangue versato di vittime inconsapevoli di un’atroce fine immeritata? Come rimuovere ciò che accade lontano, in paesi massacrati dall’odio, e da guerre assurde? E alle tante donne violentate e uccise da chi avrebbe dovuto proteggerle?

E’ un mondo malato, che va all’incontrario, che ha distrutto valori, tradizioni speranze. Un mondo in cui la giustizia è tutta da rivedere, un mondo in cui trionfa indisturbato un becero individualismo, a discapito di tutta la collettività.

Non ho acceso le luci quest’anno. Non me la sento, miei cari lettori di dirvi Buon Natale o Un sereno Natale a voi tutti. Sarebbe una forzatura, una finzione, e non è da me. Ma è Natale! Uniamo le nostre forze, urliamo a gran voce Basta! E insieme ai nostri cari e soprattutto ai nostri figli cerchiamo di ricostruire dalle mecerie che ci stanno seppellendo, l’amore per gli altri, la gioia per questa vita, cominciando dalle piccole cose belle, da un abbraccio globale che faccia trionfare l’”Unione” fra gli uomini, fra i popoli.

Questo il mio augurio.