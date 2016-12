Natale: Come non pensare alla tragedia di Aleppo?

di Ida Cuzzocrea

Indipendentemente dal proprio credo il 25 Dicembre è stato sempre un giorno speciale, celebrato all’insegna della serenità della gioia e della pace. Certo, è, scomparso da tempo il vecchio Natale fatto di piccole cose, di intime serate familiari, di riflessioni sull’autentico significato di una festività caratterizzata da sincera attenzione per gli altri, perché da molti anni il Natale si è trasformato in una festa consumistica, quasi pagana dove tutto è luce ed esteriorità.

Eppure in molte parti del pianeta si continua a considerare il Natale, almeno a parole, una festa con la F maiuscola, anche se è sempre più evidente la contraddizione fra il fare e il dire. Ci riferiamo alle stragi drammatiche di tante popolazioni vessate dal dominio delle armi e del potere.

Vorremmo un maggiore senso di responsabilità da parte dei potenti della terra per mettere fine ai cruenti massacri a cui sono sottoposte tante creature deboli, e indifese. Ad Aleppo, città patrimonio dell’Unesco, centro di tradizioni e credenze significative, divisa in due da una guerra inumana e per quattro anni teatro di efferati bombardamenti, sembra essere tornata la pace dovuta alla vittoria della truppe di Assad sostenute dalla Russia e da Teheran. Ingenti i danni al patrimonio culturale e artistico, ma ancora più drammatico il numero delle vittime civili e dei bambini, straziati nel corpo e nell’anima. Soffocata in loro la speranza di un futuro. Bambini uccisi nella loro quotidianità, mentre vanno a scuola, mentre cercano di sfuggire alle esplosioni che si susseguivano a intervalli ravvicinati. Bambini disidratati, sperduti in mezzo a una guerra subdola e cruenta. Bambini sostenuti e salvati dai volontari e dagli sforzi degli operatori sanitari che a discapito della loro personale incolumità sono sempre stati presenti con efficienza e amore. Continueranno a farlo anche ora che questo inaccettabile massacro sembra essere finito.

La vittoria di Assad ad Aleppo riteniamo essere importante, ma siamo convinti che purtroppo questa atroce guerriglia non possa considerarsi conclusa con l’allontanamento degli ultimi ribelli come ha dimostrato l’attacco rivendicato dall’ISIS di qualche giorno fa.

Non possiamo continuare a volgere lo sguardo dalla parte opposta rispetto ai luoghi dove vengono effettuati crimini efferati e inaccettabili. Ed è per questo motivo che ci aggrappiamo con forte determinazione alla speranza che in queste festività Natalizie 2016, il piccolo, Bambino Gesù che almeno “a parole” diciamo di venerare, possa toccare il cuore e la mente dei Potenti della terra sviluppando in loro scelte razionali in grado di tutelare l’intera umanità.

Nel tendere la mano a chi in queste festività si trova in difficoltà, vorremmo sapere dire non solo con le labbra, ma con il cuore: non sei solo, amico sconosciuto, e anche se la fretta è una caratteristica della nostra società, in questi giorni vorremmo fermare la nostra corsa affannosa per te e augurarti con sentimenti di umana e sentita partecipazione serenità e pace nella consapevolezza di non essere dimenticato.