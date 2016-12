Muti come Toscanini, dirige la Filarmonica di Tel Aviv nel segno della pace

Il linguaggio universale della musica non è soltanto quello dell’intrattenimento, ma spesso, nel corso della storia, si è fatto messaggio di abnegazione e di pace.

In questo senso, una delle realtà più emblematiche nel mondo della musica è rappresentata dalla Filarmonica di Tel Aviv, che a partire dalla sua costituzione ha sempre incarnato il desiderio di unità e di pace tra i popoli.

Quest’anno si celebra l’ottantesimo anniversario della nascita dell’Orchestra israeliana, evento che è stato festeggiato con un concerto diretto dal Maestro italiano Riccardo Muti.

Lo scorso 20 dicembre il pubblico di Tel Aviv ha omaggiato il Maestro con una standing ovation prolungata e ammirata. Gli spartiti scelti da Muti sono stati un tributo al famoso concerto che 80 anni fa, il 26 dicembre, è stato eseguito dalla Filarmonica sotto la direzione dell’indimenticato Arturo Toscanini.

Il concerto di inaugurazione fu carico di significato, in un’Europa piegata dall’antisemitismo nazifascista. Toscanini, che dedicò la sa vita e la sua arte alla lotta contro gli orrori della Grande Guerra, fece del concerto l’egida della pace, uno spettacolo realizzato dai tanti artisti ebrei in fuga dalle persecuzioni.

Nell’ottantesimo della fondazione della Filarmonica, Riccardo Muti ha voluto ricreare le atmosfere del concerto guidato da Toscanini. Su richiesta dei musicisti, che hanno voluto omaggiare i loro colleghi del periodo nazista, è stato proposto lo stesso repertorio: la Sinfonia da ‘La Scala di Seta’ di Gioacchino Rossini, la ‘Seconda Sinfonia’ di Johannes Brahms, la ‘Sinfonia Incompiuta’ di Franz Schubert, il Notturno e Scherzo dal ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Felix Mendelssohn e l’Overture da ‘Oberon’ di Carl Maria von Weber.

Il Maestro Muti, in una lettera pubblicata sul Corriere della sera, ha definito la musica come l’antidoto ‘contro tutti i fascismi’ in un mondo che “desideriamo di pace e fratellanza tra tutti i popoli”.

Il pubblico dell’Auditorium Bronfman – sede dell’Orchestra – per l’occasione speciale più gremito del solito, si è lasciato andare ad un prolungato e commosso applauso che ha strappato un bis all’orchestra che a sorpresa ha eseguito ‘Hatikvà’, l’inno israeliano.