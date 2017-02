Se muore un figlio suicida a 16 anni…

“Le ultime parole sono per te, figlio mio. Perdonami per non essere stata capace di colmare quel vuoto che ti portavi dentro da lontano. Voglio immaginare che lassù ad accoglierti ci sia la tua prima mamma e come in una staffetta vi passiate il testimone affinché il tuo cuore possa essere colmato in un abbraccio che ti riempia per sempre il cuore”.

Parole di Antonella Riccardi, madre adottiva del 16enne che a Lavagna, in Liguria, si è ucciso lanciandosi dal balcone di casa, mentre nella sua cameretta era in corso una perquisizione della Guardia di Finanza, che ha trovato 10 grammi di hashish.

Antonella Riccardi, in chiesa durante i funerali del figlio, ha parlato alla folla di ragazzi presenti. Un discorso corretto, lineare, contro l’uso di droga, incitante al dialogo, ai rapporti umani e non mediati da messaggini e cellulari. Un discorso giusto, che va fatto a chi si affaccia alla vita. Stride solo la specificità del giorno: quello del funerale del figlio. Stride solo, a chiusura: “Le ultime parole sono per te, figlio mio”. Le ultime? Dovevano essere le prime da quel pulpito. Doveva essere il figlio suo il primo al quale doveva parlare in quell’ultimo giorno.

Si è chiesta, Antonella Riccardi, perché quel gesto spropositato del ragazzo? Si è chiesta, lei che ha detto che da tempo pativa l’uso di sostanze stupefacenti da parte del figlio (al punto che l’unica soluzione per aiutarlo le parve denunciarlo ai finanzieri) perché quell’uso di sostanze stupefacenti? Non è una ripetizione casuale la frase, ma un concetto che va rafforzato, enucleato, analizzato. E andrebbe data una risposta, sia al fatto che si drogasse, sia alla reazione abnorme di fronte all’azione dei finanzieri.

La società ha già emesso il verdetto, spaccandosi come sempre: da un lato quelli che “il ragazzo era un debole, aveva sbagliato a drogarsi, lei ha fatto bene a denunciarlo. Ci vuole ordine e rigore nella vita”; da un altro quelli che: “malededetti sbirri, per 10 grammi di erba hanno fatto morire un ragazzino. La madre? Una stronza”. Dimenticando che c’è sicuramente una verità che sta nel mezzo, ed è che quel ragazzino andava aiutato prima della perquisizione, prima dell’hashish, prima che…

E poi quell’intervento ‘mediatico’, da trascinatore di folle, durante i funerali, della madre, l’enfasi con cui ha formulato le parole giuste, da manuale del perfetto genitore. Ci sta, bello che si preoccupi dei figli degli altri, solo stranizza che lo faccia nel giorno in cui il dolore personale avrebbe dovuto, e si va per logica, prevalere sulla saggia disquisizione di quello che va fatto e quello che no.

Ora, lungi da me e da chiunque ne abbia intenzione attaccare quella madre, ma va detto che sconcerta l’enunciazione del monito nel momento della sofferenza, l’innaturalezza dei buoni propositi di un genitore al funerale del figlio suicida.

E ha ‘stonato’ pure, a dirla tutta, anche il grazie ai finanzieri intervenuti prontamente alla sua chiamata per salvare quel figlio fatto di hashish. Dimenticando, certo volutamente e in una sorta di autoassoluzione, che senza quella chiamata il ragazzo sarebbe ancora vivo. Magari fatto di hashish, ma vivo.