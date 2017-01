I movimenti sicilianisti alla vigilia di un nuovo periodo elettorale

di Eugenio Preta

E se parlassimo di Sicilia? Certamente, molti di voi saranno d’accordo dicendo come la politica non sia più terreno di asceti o ideologi, ma sia ormai ricerca di consenso e per ottenerlo si appropria delle tendenze che avverte presso l’opinione pubblica.

Questo per riportare nel dibattito la tesi dell’autonomia siciliana, ricordando che la gente, messa alle strette (letteralmente) da tasse e disoccupazione, proprio all’Autonomia pensa di rivolgersi basando le sue rivendicazioni non su idee di territori, di storie e geografie fittizie, ma sulla realtà inconfutabile di essere, l’isola stessa, uno Stato Nazione, una Piccola Patria, abilitandosi da sola, senza sponsor nazionali ad interagire con l’Europa, ormai misura di tutto. Prima però di risalire alle politiche di Bruxelles, troppo lontane, il siciliano si interroga sulle politiche domestiche, e più ancora su quelle del suo paese, che lasciano sempre la Sicilia nell’angolo degli sporchi, brutti, e cattivi.

La rivendicazione dell’indipendentismo siciliano, venuto alla ribalta ultimamente con l’azione di differenti soggetti, tutti in cerca di dare forma ad un coinvolgimento unitario – e il più possibile popolare al progetto agognato – ha vissuto un nuovo episodio, eclatante per molti versi, alla luce della simbiosi che sembrava essersi creata nelle persone che ne costituivano il vertice. Il prof. Massimo Costa ha abbandonato Sicilia Nazione, dell’ex assessore all’Economia del governo Lombardo Gaetano Armao, ed ha costituito “siciliani liberi”, aggiungendo però confusione a confusione nel già variegato universo sicilianista, nello specifico.

Iniziamo con il ribadire che Sicilia non è Sud. Essere Sud vorrebbe dire far parte di un’entità che ha un nord, ma anche un centro, quindi essere sempre accorpati a qualcosa che alla fine è distante sia geograficamente sia ideologicamente o culturalmente. Alla fine essere sud sempre di qualcosa, altro da sé.

Sicilia è Sicilia e basta. Non ci va di continuare a vivere nella confusione e nell’arruffata congerie meridionalista; non ci stiamo, noi siamo popolo, da soli, senza aggettivi; saremmo anche nazione… non abbiamo niente a che vedere con calabresi o campani o pugliesi, se non l’assimilazione, che il nord ha sempre scientemente favorito, equiparando tutto il sud a comunità umana di paritarie condizioni di povertà, di sottosviluppo, di necessaria emigrazione, talvolta di inaffidabilità che collima spesso, nella vulgata corrente, pure con innatismo criminale. (Un Mengele del nord, Cesare Lombroso, è divenuto luminare delle scienze criminali per una teoria, ancora oggi vergognosamente celebrata, che identifica nelle caratteristiche somatiche del meridionale l’archetipo del criminale.)

Notiamo che al Nord, di questo sud cui sono affibbiati invece come peculiarità, non si sono mai connessi i termini di mafia, ‘ndrangheta, camorra o sacra corona, rimasti soltanto e sempre termini sudisti e meridionali, gli antichi briganti (ndr), lasciando perbenismo e buona educazione regnanti solo in questo Nord altezzoso, vergine di malaffare fino a quando questo sud non si insinua nei gangli di quella società tanto da inquinarla e creare ulteriore e più raffinata corruzione e crimine. Ribadiamo e controfirmiamo: il sud dell’Italia non è Sicilia. Usciamo finalmente dalla mistificazione duosicilianista che ci portiamo dietro quasi fossimo un tutt’uno; ricordiamoci dei moti del 1820, di Paternò Castello, della sanguinosa repressione del generale napoletano Florestano Pepe, e ancora dei moti del 1848 e del re Bomba, Ferdinando che bombardò dal mare l’insorta Messina.

Con il regno detto delle due sicilie, i siciliani non sono mai andati d’accordo, storicamente, quindi basta con le mistificazioni. Paradossalmente i territori di questo sud, compresa la Sicilia, oggi sono tanto decantati e perseguiti, da costituire l’ultima frontiera, l’eldorado della politica che, perdute le antiche ideologie e suddivisioni, si sforzano di trovare nuovi motivi per sollecitare la gente e carpire la loro buonafede.

Le elezioni, a detta di titolati demoscopi, si vinceranno al sud. Da qui la grande ammuina della costituzione di nuovi partiti tutti rigorosamente declinati sul verbo dell’indipendentismo. Non stiamo qui a ricordarvi il vecchio (1946) federalismo pattizio siciliano, lo Statuto di autonomia concesso e subdolamente ritirato, da non confondere col nuovo federalismo municipale leghista, ma le ragioni del buon Niccolò sono ancora valide e per giustificare i mezzi si inventano nuove alchimie: i partiti del sud, Salvini, Armao, Costa e tanti altri, proprio per allargare la possibilità di incidere, di millantare potere, di catturare il voto con il solo e unico obiettivo di fottere sempre i siciliani!