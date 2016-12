“Morto” un precario, se ne fa un altro

Precario che lasci, precario che trovi. L’approvazione del ddl per la

proroga dei contratti dei precari degli enti pubblici, sino al dicembre 2018, da parte dell’Ars, appare un’abile strategia politica per mantenere in vita quel vitello grasso rappresentato dal precariato in Sicilia.

Diciamolo, quell’esercito di elettori in attesa del posto fisso, per anni ha nutrito i deputati siciliani. L’esca era, è e sarà sempre la stessa:un contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.

Numeri esorbitanti di precari, quelli contati sull’isola: si parla di circa

trentamila unità tra dipendenti regionali, comunali, della sanità; generazioni congelate per decenni, tutti ‘figli’ del clientelismo, che per un ventennio ha proliferato a più non posso.

Un sistema da più parti additato, criticato, ‘urlato’. Così si arriva

alla presa di posizione del parlamento regionale, che impone agli enti

di fermarsi con i contratti a tempo determinato, almeno fino al 2018. E lo fa con un ddl che all’articolo tre emana “disposizioni in materia di

autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”.

Due giorni fa, con gran clamore e ‘orgoglio presidenziale’, Crocetta ne

annuncia l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana. “E’ l’inizio della stabilizzazione per i precari” – si pensa e viene detto .

Ma quando mai. I deputati regionali da un lato hanno chiuso una porta ( quella dei contratti a tempo determinato), e da un altro hanno aperto un portone ( i Comuni possono assumere per chiamata diretta, a tempo determinato, senza passare dai concorsi).

Si tratta di un piccolo comma- svela un articolo di Live Sicilia- inserito nello stesso articolo che dispone lo stop alle assunzioni per i precari, che sostanzialmente consente di creare nuovo precariato.

“Laddove occorresse” – ha chiarito il presidente della Regione, Crocetta -. Ma la Sicilia tutta sa che occorrerà.

E che Sicilia sarebbe se non mantenesse viva l’attesa del posto fisso da barattare con una messe di voti? Quel posto esca facile per un popolo che da orgoglioso diviene questuante, perchè nella terra dove il lavoro diventa miraggio è facile fare i maghi. La Sicilia ha più ‘sale d’attesa’ del resto d’Italia; ha più mani da baciare che da stringere.

Insomma, l’esercito dei precari è imbattibile: nuove leve armate di speranza e capacità di sopportazione saranno guidate dai ‘condottieri’ di sempre.

Così, morto un precario, se ne fa un altro.