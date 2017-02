E’ morto stamattina in Svizzera Dj Fabo

“Dj Fabo è morto alle 11.40, ha scelto di andarsene rispettando le regole di un paese che non è il suo“.

Così scrive Marco Cappato sul suo profilo Facebook, per annunciare la scomparsa di Fabo. Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni, ha accompagnato l’amico nel suo ultimo viaggio senza ritorno. Dj Fabo si era rivolto all’Associazione Luca Coscioni per arrivare al cuore della politica tramite un appello a Mattarella, per sbloccare lo stato di impasse voluto dai parlamentari.

Nel suo ultimo audio di stamattina Fabo aveva detto: “Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l’aiuto dello Stato. Grazie a Marco Cappato per avermi sollevato da un inferno fatto di dolore“. Fabiano Antoniani aveva 39 anni ed era tetraplegico e cieco dall’estate 2014 in seguito ad un grave incidente stradale.

Tanti i messaggi di “buon viaggio”, di commozione e di affetto sui social, anche critiche a uno “Stato sordo”. Ma anche invocazioni perché Fabo non rinunciasse alla vita: “Anchʼio sono disabile, non andare a morire. Io conosco bene la fatica di vivere in un corpo che non ti obbedisce in niente. Voglio dirgli che noi persone cosiddette disabili siamo portatori di messaggi molto importanti per gli altri, noi portiamo una luce. Anch’io a volte ho creduto di voler morire, perché spesso gli altri non ci trattano da persone pensanti ma da esseri inutili”, così ha scritto Matteo Nassigh, 19 anni, disabile gravissimo dalla nascita, in un appello pubblicato sull’Avvenire.

Buon viaggio Fabo!