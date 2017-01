È morto a Roma all’età di 84 anni Tullio De Mauro, padre degli studi linguistici

di Luigi Bruzzano

Roma – Di origine partenopea,Tullio De Mauro, trasferitosi a Roma nel dopoguerra, studiò al Liceo Classico statale Giulio Cesare. Divenne ben presto sostenitore del Partito Liberale Italiano già dagli inizi degli anni 50. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere classiche, si dedicò all’insegnamento in varie università, e a Roma presso l’Università La Sapienza insieme a Alberto Asor Rosa, contribuì a fondare la facoltà di Scienze Umanistiche.

Il professore di lingua come sistema di norme, ben presto grazie all’uso di una corretta linguistica aveva edotto il nostro paese. Un vero antropologo del sapere, studioso del significato delle parole e dell’impatto sociale delle stesse sugli italiani.

Un De Mauro emancipatore, dotato di una grande cultura poliedrica, fermo sostenitore dei precetti della verifica, della certezza del dato. Nel dialetto vedeva una seconda lingua che lui stesso definiva “lingua dell’espressività e dell’apprendimento”, sostenitore della capacità che la stessa rappresentava nella comunicazione, definendola una forma ulteriore di arricchimento comunicativo, e fermo oppositore della “morte dei dialetti”, come lui stesso aveva espresso più volte presso gli atenei in cui insegnava, attraverso una metodologia realistica fatta di esempi esplicativi, in uno spaccato di vita linguistico prettamente geolocalizzato. La comprensione del dialetto nel vivere comune, sosteneva, infatti, che bastava avvicinarsi in qualsiasi bar della sua città natale (Napoli) per essere “inondati da un fiotto di parlata locale”, da non confondere come una forma di arretratezza ma una forma diversa di cultura.

Il vero problema per De Mauro, risiedeva nell’abbandono della formazione scolastica, anche se nel tempo erano stati compiuti passi da gigante, e il numero dei laureati rappresentava un numero molto esiguo nelle classifiche internazionali. Combattere l’analfabetismo attraverso test linguistici e matematici, la comprensione di ciò che si legge, per De Mauro rappresentava un diritto oggettivo, da difendere non solo nelle scuole di ogni ordine e grado, ma soprattutto in quelle famiglie dove la mancanza di libri contribuiva ad alimentare la fiamma dell’ignoranza.

La scomparsa del fratello Mauro, giornalista de “L’Ora”, rappresentò un triste capitolo della sua vita, soprattutto per il fitto arcano che ancora oggi non ha restituito il corpo alla famiglia.

Un omicidio avvolto da mistero, un delitto di chiaro stampo mafioso, da ricondursi all’attività giornalistica di Mauro De Mauro. Nelle mezze verità dei detti e non detti, il giallo della scomparsa, rappresenta tutt’oggi un caso irrisolto, rapito dai sicari di Cosa nostra la sera del 16 settembre 1970 e mai più ritrovato. Per molti la scomparsa del giornalista era da ricondursi all’uccisione del presidente dell’Eni Enrico Mattei avvenuta il 27 ottobre 1962.

A quanti chiedevano quali fossero le sue impressioni sulla morte del fratello rispondeva: “Una ferita mai rimarginata”. Il ricordo del fratello sempre presente anche nei discorsi con l’amico Leonardo Sciascia.

Tullio De Mauro non solo professore emerito di Linguistica generale ma anche scrittore, in “Minisemantica” che rappresenta un introduzione alla semiotica ed alla semantica, delinea l’approccio vero al mondo del linguaggio dai concetti chiari e lineari che lui stesso ha raccolto durante l’arco del suo insegnamento ed ha voluto donare al mondo culturale.

Con il governo Amato mise la sua grande professionalità al servizio della politica, fu Ministro della Pubblica Istruzione dal 2000 al 2001. L’amore per la Sicilia gli è valso nel settembre scorso la nomina di cittadino benemerito del comune di Marsala, dove da oltre dieci anni soleva passare le vacanze con la famiglia.

Significativa l’intervista per il “Venerdi” di Repubblica allo scrittore siciliano Andrea Camilleri: da Verga a Snoopy di Charlie Schultz, e nel novembre del 2013 esce il libro “La lingua batte dove il dente duole” un confronto sulla questione del dialetto. Sul “ring” della cultura, l’amatissimo romanziere Andrea Camilleri e sua maestà Tullio De Mauro, docente di Filosofia del linguaggio e di Linguistica generale.

Tra i messaggi di cordoglio quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di “un lutto che colpisce tutta la nostra comunità perché De Mauro è stato un intellettuale appassionato, un fine studioso, un italiano che non ha esitato, quando gli è stato richiesto a mettere la propria esperienza e le proprie capacità al servizio delle istituzioni della Repubblica“. Ed aggiunge “La sua testimonianza resterà nel Paese, nella società, nelle università come una spinta all’impegno e come un rafforzativo del valore educativo della scuola, decisivo per il nostro futuro”. Nelle parole del Capo dello Stato, la figura del Linguista difensore della cultura e del significato che essa stessa rappresenta.

La camera ardente sarà allestita presso l’Aula 1 di Lettere della Sapienza, oggi dalle ore 11 alle ore 18, e sabato 7 gennaio si terrà, alle ore 10.30, una commemorazione pubblica.